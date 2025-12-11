Lyon-Go Ahead Eagles maçı yayın bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Avrupa Ligi'nin lideri Lyon, 6. hafta maçında Hollandalı rakibi Go Ahead Eagles'i konuk ediyor. İlk 5 maçında tek mağlubiyetini Real Betis deplasmanında, 2-0'lık skorla alan ev sahibi, liderliğini sürdürme peşinde. Go Ahead Eagles ise son 2 maçta Salzburg ve Stuttgart karşısında aldığı mağlubiyetlerle yıkıldı. Gruplardan çıkmak için şansını iyi değerlendirmek isteyen konuk takım, mutlak 3 puan hedefliyor. Peki Lyon-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lyon-Go Ahead Eagles MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lyon-Go Ahead Eagles maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Groupama Stadium'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Lyon-Go Ahead Eagles MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan hakem Juxhin Xhaja'nın düdük çalacağı Lyon-Go Ahead Eagles maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Lyon-Go Ahead Eagles MUHTEMEL 11'LERİ

Lyon: Greif; Mata, Niakhate, Tagliafico; Maitland-Niles, Morton, Carvalho, Vinicius; Sulc, Tolisso; Satriano

Go Ahead Eagles: De Busser; Deijl, Dirksen, Kramer, James; Meulensteen, Rahmouni; Margaret, Twigt, Suray; Smit