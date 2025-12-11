CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Lyon-Go Ahead Eagles maçı yayın bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon-Go Ahead Eagles maçı yayın bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fransa temsilcisi Lyon, Groupama Stadium'da Hollanda ekibi Go Ahead Eagles'ı ağırlıyor. İlk 5 maç sonunda topladığı 12 puanla ilk sıraya yerleşen Lyon, bu karşılaşmada alacağı bir galibiyetle gruptaki üstünlüğünü perçinleyerek liderliğini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Öte yandan, 6 puanla 27. sırada bulunan Go Ahead Eagles ise zorlu deplasmandan puanla dönerek üst sıralara yaklaşmayı ve gruptan çıkma iddiasını son haftaya taşımayı amaçlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Lyon-Go Ahead Eagles maçının yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 18:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lyon-Go Ahead Eagles maçı yayın bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon-Go Ahead Eagles maçı maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa Ligi'nin lideri Lyon, 6. hafta maçında Hollandalı rakibi Go Ahead Eagles'i konuk ediyor. İlk 5 maçında tek mağlubiyetini Real Betis deplasmanında, 2-0'lık skorla alan ev sahibi, liderliğini sürdürme peşinde. Go Ahead Eagles ise son 2 maçta Salzburg ve Stuttgart karşısında aldığı mağlubiyetlerle yıkıldı. Gruplardan çıkmak için şansını iyi değerlendirmek isteyen konuk takım, mutlak 3 puan hedefliyor. Peki Lyon-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lyon-Go Ahead Eagles MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lyon-Go Ahead Eagles maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Groupama Stadium'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Lyon-Go Ahead Eagles MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan hakem Juxhin Xhaja'nın düdük çalacağı Lyon-Go Ahead Eagles maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Lyon-Go Ahead Eagles MUHTEMEL 11'LERİ

Lyon: Greif; Mata, Niakhate, Tagliafico; Maitland-Niles, Morton, Carvalho, Vinicius; Sulc, Tolisso; Satriano

Go Ahead Eagles: De Busser; Deijl, Dirksen, Kramer, James; Meulensteen, Rahmouni; Margaret, Twigt, Suray; Smit

ASpor CANLI YAYIN

Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu!
Rafa Silva Trabzonspor'a karşı oynayacak mı?
DİĞER
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Yeni adresi belli oluyor...
Başkan Erdoğan'dan işverene asgari ücret mesajı: "Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum"
Elan Ricardo'dan Beşiktaş'a kötü haber!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rafa Silva Trabzonspor'a karşı oynayacak mı? Rafa Silva Trabzonspor'a karşı oynayacak mı? 18:07
Elan Ricardo'dan Beşiktaş'a kötü haber! Elan Ricardo'dan Beşiktaş'a kötü haber! 18:04
En-Nesyri'ye milli davet! En-Nesyri'ye milli davet! 17:58
Brann-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler! Brann-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler! 17:53
Fırtına'nın Beşiktaş mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Beşiktaş mesaisi sürüyor! 17:47
Özel Olimpiyatlar Türkiye İstanbul Oyunları için özel gereksinimli bireyler Silivri’de buluştu Özel Olimpiyatlar Türkiye İstanbul Oyunları için özel gereksinimli bireyler Silivri’de buluştu 17:31
Daha Eski
G.Saray'da Antalyaspor mesaisi G.Saray'da Antalyaspor mesaisi 16:48
Beşiktaş'ta Fırtına'ya hazırlık Beşiktaş'ta Fırtına'ya hazırlık 16:47
Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu! Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu! 15:30
Celtic-Roma maçı bilgileri! Celtic-Roma maçı bilgileri! 14:49
Panathinaikos-Viktroia Plzen maçı detayları Panathinaikos-Viktroia Plzen maçı detayları 14:28
TFF'den Mehmet Türkmen için flaş karar! TFF'den Mehmet Türkmen için flaş karar! 13:24