Celta Vigo-Bologna maçı canlı yayın bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

Celta Vigo-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Celta Vigo, Avrupa Ligi'nde son beş maçında karışık sonuçlar aldı; Stuttgart'a 2-1 yenilmesine rağmen, PAOK'u 3-1 ve Nice'i 2-1 gibi skorlarla geçmeyi başardı. Dinamo Zagreb deplasmanından 3-0'lık net bir galibiyetle dönen İspanyol ekibi, son olarak Ludogorets'e 3-2 mağlup oldu. Bologna cephesinde ise son beş maçta tek yenilgi Aston Villa deplasmanında 1-0'lık skorla geldi. Freiburg ile 1-1 berabere kalan İtalyanlar, FCSB'yi 2-1, Salzburg'u ise 4-1 mağlup etmeyi başardı ve Brann ile 0-0 berabere kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Her iki takım da gruptan çıkış mücadelesini son ana kadar sürdürürken, Celta Vigo-Bologna maçının yayın bilgileri ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.

Celta Vigo-Bologna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celta Vigo-Bologna maçı, 11 Aralık Perşembe günü oynanacak. Estadio de Balaidos'taki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Celta Vigo-Bologna MAÇI HANGİ KANALDA?

Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Radu Petrescu'nun yöneteceği Celta Vigo-Bologna maçı TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Celta Vigo-BolognaMUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo: Radu; J. Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, D. Rodriguez, Beltran, Mingueza; Swedberg, Zaragoza; Jutgla

Bologna: Ravaglia; Holm, Lucumi, Heggem, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Dallinga