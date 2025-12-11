Athletico Paranaense'nin Elan Ricardo kararı! Beşiktaş'a geri mi dönüyor?

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ın geçen sezon ara transfer döneminde 1.94 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Elan Ricardo hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar Ricardo'yu bu sezonun yaz transfer döneminde Brezilya Serie B ekibi Athletico Paranaense'ye sezon sonuna kadar kiralamıştı. 21 yaşındaki futbolcudan Beşiktaş'a olumsuz haber geldi.

Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre Athletico Paranaense'nin Elan Ricardo'nun sezon sonuna kadar olan kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldığı öğrenildi. Haberde bu kararın sebebinin Kolombiyalı futbolcunun 5 milyon euro olan satın alma opsiyonunun kulübün mali durumu için yüksek bir miktar olması sebebiyle alındığı belirtildi.

Beşiktaş ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Elan Ricardo, siyah-beyazlı ekibe geri dönecek. Kolombiyalı futbolcu Athletico Paranaense formasıyla 2 maça çıkarken takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

İŞTE O HABER