Athletico Paranaense'nin Elan Ricardo kararı! Beşiktaş'a geri mi dönüyor?

Athletico Paranaense'nin Elan Ricardo kararı! Beşiktaş'a geri mi dönüyor?

Beşiktaş'ın bu yaz transfer döneminde Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye sezon sonuna kadar kiraladığı Elan Ricardo hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Brezilya basınında yer alan o habere göre Paranaense'nin Ricardo ile olan sözleşmesini feshedeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 18:04
Athletico Paranaense'nin Elan Ricardo kararı! Beşiktaş'a geri mi dönüyor?

Beşiktaş'ın geçen sezon ara transfer döneminde 1.94 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Elan Ricardo hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar Ricardo'yu bu sezonun yaz transfer döneminde Brezilya Serie B ekibi Athletico Paranaense'ye sezon sonuna kadar kiralamıştı. 21 yaşındaki futbolcudan Beşiktaş'a olumsuz haber geldi.

Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre Athletico Paranaense'nin Elan Ricardo'nun sezon sonuna kadar olan kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldığı öğrenildi. Haberde bu kararın sebebinin Kolombiyalı futbolcunun 5 milyon euro olan satın alma opsiyonunun kulübün mali durumu için yüksek bir miktar olması sebebiyle alındığı belirtildi.

Beşiktaş ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Elan Ricardo, siyah-beyazlı ekibe geri dönecek. Kolombiyalı futbolcu Athletico Paranaense formasıyla 2 maça çıkarken takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

İŞTE O HABER

