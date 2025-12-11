Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Beşiktaş'ta takımdaki durumu merak konusu haline gelen Rafa Silva'dan gelen o haber gündem oldu..

Gaziantep FK karşılaşması öncesinde takımla çalışmalara geri dönen Rafa Silva, bu mücadelenin kadrosunda yer almazken futbolcunun Trabzonspor maçı için hazırlandığı öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcunun antrenman eksiğini kapatmaya çalıştığı ve hazır hale gelmesi durumunda 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından ilk kez forma giyebileceği aktarıldı.