Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılarda dev maç öncesi tüm gözler Rafa Silva'ya çevrildi. Kritik mücadele öncesi Portekizli yıldızdan haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 18:07
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Beşiktaş'ta takımdaki durumu merak konusu haline gelen Rafa Silva'dan gelen o haber gündem oldu..

Gaziantep FK karşılaşması öncesinde takımla çalışmalara geri dönen Rafa Silva, bu mücadelenin kadrosunda yer almazken futbolcunun Trabzonspor maçı için hazırlandığı öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcunun antrenman eksiğini kapatmaya çalıştığı ve hazır hale gelmesi durumunda 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından ilk kez forma giyebileceği aktarıldı.

