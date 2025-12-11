Finlandiyalı taraftarlar stadyumu ateşe verdi! Takımlarının küme düşmesinin ardından...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Finlandiya'nın köklü takımlarından FC Haka, Finlandiya Ligi Veikkausliiga'da sona eren sezonu küme düşerek noktaladı.

FC Haka'nın küme düşmesi sonrası maçlarını oynadığı stadyumları olan Tehtaan kenttä'yı 15 yaşında olan 3 çocuktan olan küçük bir grubun ateşe verdiği öğrenildi. O anlar kameralara böyle yansıdı.

El FC Haka uno de los clubes más grandes de Finlandia tras terminar último del Grupo B con 17 puntos perdió la categoría. Consumada la caída, un pequeño grupo: tres menores de edad, de aprox 15 años, incendiaron el estadio Tehtaan kenttä Fuerza @FCHakaOfficial !!! 🇫🇮 07.12 pic.twitter.com/FhfLGtB1Nv

— 𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊 (@Ultramaniatics) December 11, 2025