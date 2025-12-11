CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Finlandiyalı taraftarlar stadyumu ateşe verdi! Takımlarının küme düşmesinin ardından...

Finlandiyalı taraftarlar stadyumu ateşe verdi! Takımlarının küme düşmesinin ardından...

Finlandiya Ligi'nde FC Haka'nın sona eren sezonu küme düşerek tamamlaması sonrası taraftarları stadyumu ateşe verdi. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 19:46 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 19:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Finlandiyalı taraftarlar stadyumu ateşe verdi! Takımlarının küme düşmesinin ardından...

Finlandiya'nın köklü takımlarından FC Haka, Finlandiya Ligi Veikkausliiga'da sona eren sezonu küme düşerek noktaladı.

FC Haka'nın küme düşmesi sonrası maçlarını oynadığı stadyumları olan Tehtaan kenttä'yı 15 yaşında olan 3 çocuktan olan küçük bir grubun ateşe verdiği öğrenildi. O anlar kameralara böyle yansıdı.

— 𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊 (@Ultramaniatics) December 11, 2025

REKLAM-CASPER
Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
CANLI | Finansın geleceği Turkuvaz'da şekilleniyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar
Rafa Silva Trabzonspor'a karşı oynayacak mı?
REKLAM - TÜRK TELEKOM
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celta Vigo-Bologna maçı muhtemel 11'ler! Celta Vigo-Bologna maçı muhtemel 11'ler! 19:07
Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması! Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması! 18:55
Lyon-Go Ahead Eagles maçı canlı yayın bilgisi! Lyon-Go Ahead Eagles maçı canlı yayın bilgisi! 18:39
Rafa Silva Trabzonspor'a karşı oynayacak mı? Rafa Silva Trabzonspor'a karşı oynayacak mı? 18:07
Elan Ricardo'dan Beşiktaş'a kötü haber! Elan Ricardo'dan Beşiktaş'a kötü haber! 18:04
En-Nesyri'ye milli davet! En-Nesyri'ye milli davet! 17:58
Daha Eski
Brann-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler! Brann-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler! 17:53
Fırtına'nın Beşiktaş mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Beşiktaş mesaisi sürüyor! 17:47
Özel Olimpiyatlar Türkiye İstanbul Oyunları için özel gereksinimli bireyler Silivri’de buluştu Özel Olimpiyatlar Türkiye İstanbul Oyunları için özel gereksinimli bireyler Silivri’de buluştu 17:31
G.Saray'da Antalyaspor mesaisi G.Saray'da Antalyaspor mesaisi 16:48
Beşiktaş'ta Fırtına'ya hazırlık Beşiktaş'ta Fırtına'ya hazırlık 16:47
Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu! Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu! 15:30