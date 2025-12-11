CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Samsunspor-AEK Atina maçı CANLI İZLE | Reeder Samsunspor-AEK maçı şifresiz izle

Samsunspor-AEK Atina maçı CANLI İZLE | Reeder Samsunspor-AEK maçı şifresiz izle

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor sahasında Yunanistan ekibi AEK Atina'yı konuk ediyor. Konferans Ligi'nde liderliğini sürdüren temsilcimiz taraftarı önünde 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Samsunspor-AEK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz..

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 20:40
Samsunspor-AEK Atina maçı CANLI İZLE | Reeder Samsunspor-AEK maçı şifresiz izle

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Samsunspor 5. hafta maçında AEK Atina'yı ağırlıyor.

Temsilcimiz, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadeleyi kazanmak için sahaya çıkıyor.

10 puanı bulunan Samsunspor liderliğini sürdürüyor. AEK Atina ise 7 puanla 10. sırada yer alıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.

AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Marin, Pineda, Pereyra, Koita, Mantalos, Jovic.

SAMSUNSPOR-AEK MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ...

SAMSUNSPOR-AEK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 5. haftasında oynanan Samsunspor-AEK maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başladı. TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

SAMSUNSPOR - AEK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

F.Bahçe'den santrfor operasyonu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
CANLI | Finansın geleceği Turkuvaz'da şekilleniyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2027'de tek haneye düşecek
Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
