Samsunspor-AEK Atina maçı CANLI İZLE | Reeder Samsunspor-AEK maçı şifresiz izle

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Samsunspor 5. hafta maçında AEK Atina'yı ağırlıyor.
Temsilcimiz, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadeleyi kazanmak için sahaya çıkıyor.
10 puanı bulunan Samsunspor liderliğini sürdürüyor. AEK Atina ise 7 puanla 10. sırada yer alıyor.
MAÇIN 11'LERİ
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.
AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Marin, Pineda, Pereyra, Koita, Mantalos, Jovic.
SAMSUNSPOR-AEK MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ...
SAMSUNSPOR-AEK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi 5. haftasında oynanan Samsunspor-AEK maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başladı. TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
SAMSUNSPOR - AEK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN