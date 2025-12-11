Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sanal kumar ve yasa dışı bahisin kökünü kurutacağız

Türkiye'de en önemli gündem maddelerinden biri olan yasa dışı bahis ve sanal kumar soruşturması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında gündeme geldi.

Başkan Erdoğan net bir kararlılıkla, "Bu iş beni çok üzdü. Bu işin kökünü kurutacağız, aile yapımıza, toplumsal yapıya başlı başına tehdit içeren, zarar veren hiçbir adıma müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konunun çok mühim olduğunu belirtti. Hem Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hem de TFF'nin sürdürdüğü soruşturmalara özellikle değinen Başkan Erdoğan, "Bu, siyaset üstü bir mesele; bir milli güvenlik meselesi. Ne gerekiyorsa yapılması lazım. Bu, siyaset üstü bir mesele; bir milli güvenlik meselesi. Ne gerekiyorsa yapılması lazım" diye konuştu.