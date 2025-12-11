Porto-Malmö maç yayını: Saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

Porto-Malmö maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Porto ile Malmö, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında kozlarını paylaşıyor. Nottingham Forest mağlubiyetinin ardından çabuk toparlanan ve geçen hafta Nice'yi mağlup ederek moral depolayan ev sahibi takım, ilk 8'deki yerini korumak için mücadele edecek. Malmö ise geçtiğimiz 5 haftada tek puanını Dinamo Zagreb ile beraberliğinden aldı. 34. sıradan grupta kalma mücadelesi veren konuk takım, mutlak galibiyet hedefliyor. Peki Porto-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Porto-Malmö MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Porto-Malmö maçı, 11 Aralık Perşembe günü oynanacak. Estadio do Dragao'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te start alacak.

Porto-Malmö MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveçli hakem Rohit Saggi'nin yöneteceği Porto-Malmö maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Porto-Malmö MUHTEMEL 11'LER

Porto: D Costa; Fernandes, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Eustaquio, Rosario, Mora; Gomes, Samu, Sainz

Malmö: Ellborg; Stryger, Jansson, Djuric, Busanello; Karlsson, Busuladzic, Skogmar; Ekong, Haksabanovic, Gudjohnsen