CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Porto-Malmö maç yayını: Saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

Porto-Malmö maç yayını: Saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Portekiz devi Porto, kendi sahasında İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlıyor. Grupta topladığı 10 puanla 8. sıraya yerleşen ve üst tur biletini garantileyen Porto, bu maçı kazanarak ilk 8'deki yerini sağlamlaştırmayı ve grup aşamasını güçlü bir şekilde tamamlamayı hedefliyor. Rakip Malmö ise grupta sadece 1 puanla 34. sırada bulunuyor. İsveç ekibi, bu zorlu deplasmandan puanla ayrılarak Avrupa defterini sürdürmek ve taraftarına bir sürpriz yaşatmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Porto-Malmö maçının canlı yayın bilgileri ve muthemel 11'leri haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 20:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Porto-Malmö maç yayını: Saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

Porto-Malmö maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Porto ile Malmö, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında kozlarını paylaşıyor. Nottingham Forest mağlubiyetinin ardından çabuk toparlanan ve geçen hafta Nice'yi mağlup ederek moral depolayan ev sahibi takım, ilk 8'deki yerini korumak için mücadele edecek. Malmö ise geçtiğimiz 5 haftada tek puanını Dinamo Zagreb ile beraberliğinden aldı. 34. sıradan grupta kalma mücadelesi veren konuk takım, mutlak galibiyet hedefliyor. Peki Porto-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Porto-Malmö MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Porto-Malmö maçı, 11 Aralık Perşembe günü oynanacak. Estadio do Dragao'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te start alacak.

Porto-Malmö MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveçli hakem Rohit Saggi'nin yöneteceği Porto-Malmö maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Porto-Malmö MUHTEMEL 11'LER

Porto: D Costa; Fernandes, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Eustaquio, Rosario, Mora; Gomes, Samu, Sainz

Malmö: Ellborg; Stryger, Jansson, Djuric, Busanello; Karlsson, Busuladzic, Skogmar; Ekong, Haksabanovic, Gudjohnsen

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM-CASPER
Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
CANLI | Finansın geleceği Turkuvaz'da şekilleniyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2027'de tek haneye düşecek
Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Finlandiya'da taraftarlar stadyumu ateşe verdi! Finlandiya'da taraftarlar stadyumu ateşe verdi! 19:46
Basel-Aston Villa maçı hangi kanalda? Basel-Aston Villa maçı hangi kanalda? 19:39
Celta Vigo-Bologna maçı muhtemel 11'ler! Celta Vigo-Bologna maçı muhtemel 11'ler! 19:07
Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması! Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması! 18:55
Lyon-Go Ahead Eagles maçı canlı yayın bilgisi! Lyon-Go Ahead Eagles maçı canlı yayın bilgisi! 18:39
Rafa Silva Trabzonspor'a karşı oynayacak mı? Rafa Silva Trabzonspor'a karşı oynayacak mı? 18:07
Daha Eski
Elan Ricardo'dan Beşiktaş'a kötü haber! Elan Ricardo'dan Beşiktaş'a kötü haber! 18:04
En-Nesyri'ye milli davet! En-Nesyri'ye milli davet! 17:58
Brann-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler! Brann-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler! 17:53
Fırtına'nın Beşiktaş mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Beşiktaş mesaisi sürüyor! 17:47
Özel Olimpiyatlar Türkiye İstanbul Oyunları için özel gereksinimli bireyler Silivri’de buluştu Özel Olimpiyatlar Türkiye İstanbul Oyunları için özel gereksinimli bireyler Silivri’de buluştu 17:31
G.Saray'da Antalyaspor mesaisi G.Saray'da Antalyaspor mesaisi 16:48