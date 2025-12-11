CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Brann-Fenerbahçe CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? FB Avrupa Ligi

Brann-Fenerbahçe CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? FB Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 5. haftada Norveç'te güçlü rakibi Brann'a konuk oluyor. Puan tablosunda 20. sırada yer alan sarı-lacivertliler, gruptan çıkma iddiasını güçlendirmek ve bir üst tura yükseliş yolunda kritik bir galibiyet almak için sahaya çıkacak. Temsilcimizin hemen bir basamak üzerinde, 19. sırada bulunan ev sahibi Brann ise, kendi evinde kazanarak sıralamadaki yerini korumak ve Fenerbahçe'yi geride bırakmak peşinde. İki takımın da kaderini yakından ilgilendiren bu hayati mücadelenin detayları merak ediliyor. Peki Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 21:49 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 21:56
Brann-Fenerbahçe CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? FB Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta mücadelesinde Brann ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Zorlu Norveç deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertliler, ilk 24'e kalma adına büyük önem taşıyan bu karşılaşmada hata yapmadan dönmek istiyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun sahaya hangi ilk 11'i süreceği ise belli oldu. Mücadeleye saatler kala futbolseverler "Brann-Fenerbahçe maçı canlı izle" konusunu araştırırken, karşılaşmanın yayın ve saat bilgileri de gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Sorensen, Pedersen, Kornvig, Mathisen, Castro, Holm.

F.Bahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.

Brann-Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BRANN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Brann-Fenerbahçe maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

BRANN-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Brann Stadyumu'nda oynanacak Brann-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Brann-Fenerbahçe maçı hangi kanalda

KANARYA'DA HEDEF İLK 24

Domenico Tedesco yönetiminde Norveç'te kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, Brann karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon Avrupa'da 5 maçta 2 galibiyet alan Kanarya, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan toplarken, 20. sırada yer alıyor. Brann ise sarı-lacivertli ekiple aynı puana sahip olup, averajla 19. sırada bulunuyor.

Brann-Fenerbahçe maçı nasıl, nereden izlenir

NORVEÇ TAKIMLARINA KARŞI 3. RANDEVU

Fenerbahçe, bugüne kadar Norveç takımlarından sadece Molde ile karşılaştı. Avrupa Ligi'nde 2015-2016 sezonu grup aşamasında Molde ile eşleşen sarı-lacivertliler, evindeki maçta rakibine 3-1 mağlup olurken, deplasmanda da 2-0'lık skorla kazandı. O dönem iki takım da grubu ilk 2 sırada tamamlayarak üst tura yükseldi. Kanarya, 10 yıl sonra Norveç'te sahaya çıkacak.

Brann-Fenerbahçe maç kadrosu

"HEPİMİZ BU MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Brann maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Bizler bu maça hazırız. Takım iyi durumda. Takımın enerjisini görmeniz için çok yakında olmanıza gerek yok. Hepimiz bu maçı kazanmak istiyoruz. 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Plzen maçına baktığımızda içinde bulunduğumuz sıkıntıyı çekmiştik. Avrupa maçında her zaman yüzde 100'ünüzü vermeniz gerekiyor. Avrupa'da maçlar her zaman yüksek seviyede oynanıyor. Şanslar yüzde 50-50 diyebilirim. Takımımız hazır ve elimizde çok fazla çözüm var" dedi.

Domenico Tedesco açıklama

JHON DURAN CEZALI

Sarı-lacivertlilerin oynadığı Ferencvaros mücadelesinin son dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Jhon Duran, cezası nedeniyle Brann maçında forma giyemeyecek. 21 yaşındaki forvet Avrupa Ligi'nde bu sezon 3 maçta süre aldı.

Jhon Duran kaç maç ceza aldı

EN-NESYRI YENİDEN 11'DE

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Brann mücadelesinde yeniden 11'e döndü. Teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan RAMS Başakşehir müsabakasına yedek başlayıp daha sonra oyuna dahil olan En-Nesyri'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

En-Nesyri istatistikleri

"AMACIMIZ 3 PUAN ALMAK"

Brann karşılaşması hakkında açıklamalarda bulunan Dorgeles Nene "Farklı iki hava koşulundan söz ediyoruz. Elbette adapte olmamız gerekiyor. İki takım da soğuk havada mücadele edecek. Amacımız 3 puanı alabilmek, bu anlamda da takım olarak mücadele edeceğiz. Kadroda sakat olan oyuncular var. Biz birlikte kalacağız ve orada en iyisini ortaya koyacağız. Listede olmayan ve sakat olan oyuncular da bizleri destekleyeceklerdir" değerlendirmesinde bulundu.

Dorgeles Nene istatistikleri

FENERBAHÇE KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Brann maçı öncesinde Fenerbahçe'de çok sayıda eksik isim bulunuyor: Henüz tam olarak iyileşmeyen Çağlar Söyüncü, Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen Nelson Semedo ve "bazı kas durumları" sebebiyle Asensio maçta forma giyemeyecek. Ağrı hisseden Szymanski ve Edson Alvarez'in ise yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Fenerbahçe kadrosu

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ GOLCÜLERİ

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kaydettiği 5 golün 3'üne Kerem Aktürkoğlu imza attı. Milli futbolcu, Nice ve Stuttgart maçlarında attığı gollerle takımın galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca'nın da 1'er golü bulunuyor.

Fenerbahçe'de en çok gol atan futbolcular

BRANN MAÇLARI

Norveç temsilcisi Brann da sarı-lacivertlilerle benzer bir performans sergiledi. Sahasında oynadığı 2 müsabakada Utrecht'i 1-0, Rangers'ı da 3-0 yenen Brann, deplasmanda ise galibiyet elde edemedi. Lille'e 2-1 kaybeden Norveç temsilcisi, Bologna ile 0-0, PAOK'la da 1-1 berabere kaldı. 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Brann, 6 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Brann maçları

BRANN-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Brann ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod düdük çalacak. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Valentin Evrard yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda Fransız Eric Wattellier oturacak. AVAR'da ise Marc Bollengier yer alacak.

