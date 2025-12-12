Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten 'Kuzu gibi dinlediler' cevabı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek açıklamalarında TFF'ye yönelik olarak dikkat çeken yanıtlar verdi. İşte o sözlerin tamamı...

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Monaco maçında istemediğimiz bir sonuç aldık. Üzüntülüyüz. Şampiyonlar Ligi iddiamızın devam etmesine engel olmayacak bu sonuç. Takımımıza önemli hedefler koymuştuk. İki maçomız daha var, bu iki maça konsantreyiz. Takımımıza güveniyorum, Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğimize yürekten inanıyorum."

Monaco maçı konsantrasyonumuz bozulmasın diye bekledim. Artık susmak mümkün değil. TFF Başkanı bu önemli maçımızdan saatler önce kameralar karşısında maksatlı açıklamalarla tarafsızlığını kaybetmiştir.

Göreve geldiğinden beri iki tane olağanüstü açıklama yaptı. İkisi de kulübümüze cevap vermek için. Sanki Türk futbolunda başka problem yokmuş gibi uçaktan iner inmez bize laf yetiştirmek için kamera karşısına geçti. Neymiş efendim, kuranın mutluluğunu ve gururunu yaşayamamış. Benim en önemli Şampiyonlar Ligi maçımın olduğu gün bu açıklamayı yapıyorsun. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı milli gururu hak etmiyor mu? Milli bir olay değil mi yani?

Bir de Galatasaray'a başarılar diliyor. Sen konuşmalarla başarıları Monaco'ya dilemiş vaziyettesin. Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar lafı bir TFF başkanına yakışıyor mu? Köpek kim çomaksız gezen kim, açıklamak zorunda. Kuzu aslan laflarını da netletirmesi gerekiyor.

Olayın detayına girdiğimiz zaman kuzu kelimesi, söyleniş şekline bakınca bambaşka bir anlam taşıyor. Bizi kuzu gibi dinlediler dendiği zaman, şu anlamı barındırıyor, sen öyle bir pozisyondasın ki karşımda, ağzını bile açamazsın, laf bile edemezsin. Yüzde yüz tehdit içeren bir kelime. Hiç kimse bunun aksini anlatmaya çalışmasın.

Bana sürekli Dursun Ağabey, Dursun Ağabey diyorsun. Mikrofon karşısına geçince 'bizi kuzu gibi dinlediler' diyorsun. Ben bir maçla ilgili çektiğimiz videoları ve onları anlatmaya geldik. Biz size bir şeyler anlattık, videolarda pozisyonları gösterdik. Sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim! Türk futboluna bu jargonu sokmak son derece yanlış. Ben sana 'sen de beni koyun gibi dinledin' mi diyeceğim! Bu seviyeye inmemeye çalışıyoruz. Bu seviye Türk futboluna yakışan bir seviye değil. Kim olursan ol, nereden gelirsen gel bu üslupla bu TFF başkanlığı koltuğu doldurulamaz.

Videoyu izlettik, videoyla ilgili Sayın Başkanın, 'O maçta Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş' diye açıklama yaptı. Yahu biz sizden adaleti isterken ve uygulamanın eşitlik ilkesini isterken takım ayrımı yapmıyoruz. İster Galatasaray ister Beşiktaş ister Fenerbahçe olsun, uygulamada hak yeme varsa bunun arkasından cezanın gelmesi lazım. Sen bunu getirip 'ceza verecektik', duyumları söylüyorum, 'siz geldiniz cezayı vermekten vazgeçtik'. Böyle bir adalet anlayışı, uygulama olabilir mi ya! Pozisyonları incelerken bize bir şey demediler. Mikrofon karşısına geçince Fenerbahçe'nin hakkı yendi diye açıklama yapıyor. İster Fenerbahçe'nin ister Galatasaray'ın hakkı yenmiş olsun, bu haksızlığa sebep olan kişinin ceza alması gerekirdi.

Sen en tarafsız olması gereken kurumun başındasın. Pozisyonlar hakkında konuşuyorsun ya, yorum yapıyorsun ya! Yayıncı kuruluşa Galatasaray lehinde yorum yaptıkları için aba altında sopa gösteriyorsun. Sadece Galatasaray'ı konuşuyorsun. Bu gündemle yaptığın basın toplantısında tarafsız olduğunu sanıyorsun. Açıkçası buna nasıl inandığını çok merak ediyorum.

Tarafsızlık sizin en büyük şiarınız olmalı. Allah'ın lütfuyla o koltuğa geldiğinizi söylüyorsunuz. Unutmayın ki Allah'ın sopası yoktur. Biz konuşunca sürekli ceza veriyorsun. Seçim döneminde 'başkanlar konuşsun, ceza vermeyeceğim' dedin. Galatasaray başkanına ceza vere vere vere yasa gereği başkanlık koltuğundan onu indireyim düşüncesinde olduğunu düşünüyorum.

TFF, Galatasaray nefretiyle yönetiliyor. Para cezası, men cezası veriyorsun. Yetmiyor, basın toplantılarında ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Size kim ceza verecek! Size kim ceza verecek! Sen disiplin talimatlarıyla cevap vereceksin. Yarım saat 45 dakikalık toplantının konusu sadece Galatasaray olamaz.

TFF'nin Galatasaray nefreti ayyuka çıkmıştır. Taraftarımız bilmelidir ki TFF, Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir. Biz kavgaya girmek istemesek de onlar tam tersini yapmaya çalışıyorlar. Aldıkları tutarsız adaletsiz kararlarla, kuzu gibi dinlediler demekle gerginliği en üst seviyeye taşıyorsun.

"NİYE CEZA VERMEDİN?"

Kimse merak etmesin Galatasaray koyduğu hedefe ulaşacaktır ve taraftarını da sezon sonunda memnun edecektir. TFF'deki toplantıda 8 dakikalık sunum hazırladık, pozisyonları içeren. TFF yetkililerine izlettik, başkan da oradaydı. Orada Fenerbahçe'nin hakkı yendi yenmedi öyle bir şey konuşulmadı. Pozisyonlar üzerinde konuştuk, o öyle olmadı bu böyle olmadı, konuştuk. Bilahare yaptığı basın toplantısında başkan, 'orada aslında sonuca tesir edecek husus yok, Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir' diyor. Bu manada bir açıklama yapıyor. Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak için illaki penaltı pozisyonu olması gerekmez, sonuca etki edecek diyor. Bu bir.

İkincisi, Kendisinin ifadesiyle 'Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir' diyor. Peki sen öyle yorumladın, futbol bilginle öyle yorumladın. Her iki halde de gerek Fenerbahçe'nin gerek Galatasaray'ın hakkı yendiyse ceza verilmesi gerekmez mi! Niye vermedin! Kapımız açık diyorsun, sen TFF'ye geldin ceza vermeyeceğim diye bir hukuk anlayışı olmaz. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da hakkı yendiyse geçmişteki uygulamalarının benzerini yapmak zorundasın. Sadece Fenerbahçe ve Galatasaray için sınıflandırma yapmak yanlış. Tüm kulüpler için sebep olanların ceza alması lazım. Sen bunu TFF'ye geldiniz diye böyle oldu şekline getiremezsin.

"AYNI FİLMİ DAHA ÖNCE GÖRDÜK"

Maça çıkacağız, saatler kalmış, hayretler içinde kaldım. Uçaktan iner inmez basın toplantısı yapıyorsun, ana hedef Galatasaray. Yahu Galatasaray kim Sayın Başkan, Galatasaray kim ya? Nedir bu Galatasaray'a karşı olan tutumunuz! Hiç kimse merak etmesin, aynı filmi daha önce gördük. Bu sene de Galatasaray bunun üstesinden gelecektir. Galatasaray'ın gücü ve kudreti buna müsaittir.

"NE YAPACAĞIMIZI ANLATIRIZ!"

"Yine hakkınız yenince ne yapacaksınız?"

Dursun Özbek: "Biz TFF ile konuşuyoruz, ikaz ediyoruz, tekrarlanmaması için çaba sarf ediyoruz. Bu bir yere kadar, doyum noktası var. Doyum noktasına gelince ne yapacağımızı size anlatırız. Olmamış olaya yorum yapmak yanlış olur. Benzer olaylarda ne yaptığımız bellidir. Biz saha içi aktivitelerden vazgeçmeyiz. Biz misyon sahibi bir kulübüz. Mücadelemiz bizim Galatasaray'ın hakkının yenmemesi için kuvvetli. Bunu da hiçbir zaman geri adım atarak ya da başka bir şekilde akamete uğratacak durumda değiliz."

"İSTİFAYA DAVET BİZİM İŞİMİZ DEĞİL"

TFF'yi istifaya davet bizim işimiz değil. TFF başkanı zaten kendisi diyor ki, ben diyor, yönetemediğimi anlayınca kendim giderim diyor. Yapması gereken bugünden itibaren bu işi yönetebilmiş mi yönetememiş mi özeleştirisini yapsın. Allah'ın lütfuyla geldim diyor, Allah'ın sopası yok. Teraziye, kantara çıkınca dikkatli olman lazım. Otur yaptığın uygulamalara, konuştuğun laflara bak! Koltukta oturmayı hak ediyor musun kararını ver.

"GEÇMİŞTE BENİ TEHDİT ETTİ"

Geçmişte sayın başkan, TV'de beni tehdit etti. Ben de konuyla ilgili hukuka başvurdum. Bir mahkeme açıldı. Mahkememizde duruşma günü bekliyorum. Bu mahkemeyi sonuna kadar götüreceğiz. Aslında evvelki gün de beni tehdit etti. Ne demek kuzu gibi dinlediler! Ne demek ya! Seviyeyi aşağı çekmemek için lafları seçerek kullanıyorum. Lafları seçiyorum fakat bir yere kadar.

Sen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nı ve Başkan Vekili'ni beni kuzu gibi dinlediler diyemezsin. Haddinde böyle bir şey yok! Ne zannediyorsun kendini! Geçmişte tehdit, bugün tehdit! Neredeyiz biz! Sportif faaliyet içinde miyiz başka mecrada mıyız! Dursun Abi Dursun Abi diyorsun, beni kuzu gibi dinlediler diyorsun. Bu tarzı bırakması lazım. Yönetme kabiliyetini zedeler. O jargonun, o tarzın daniskasını biz de biliyoruz. Bu tarz, futbol ailesine zarar verir. Ağabey tavsiyesi, bu konuşmalardan vazgeçin, Türk futboluna fayda getirmez.