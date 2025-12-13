TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Jadon Sancho harekatı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sezon sonunda şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için startı verdi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun talepleri doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertli yönetimin ilk hedefi; kanat transferi...

İtalyan çalıştırıcının 'hızlı bir kanat oyuncusu istiyorum' demesinin ardından alternatifleri masaya yatıran yönetim, listenin ilk sırasına sezon başında M.Unted'den Aston Villa'ya kiralanan ve menajer Emery'yle sorun yaşadığı için ayrılmak isteyen Jadon Sancho'yu yazdı.