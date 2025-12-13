TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Jadon Sancho harekatı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sarı-lacivertliler, İngiliz kanat oyuncusunu tekrardan gündemine aldı. Tedesco'nun kanat oyuncusu istemesinin ardından çalışma başlatan Fenerbahçe, Aston Villa'da mutsuz olan Jadon Sancho'yu listeye ekledi. 25 yaşındaki oyuncunun menajerinden randevu talep edildi.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Sezon sonunda şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için startı verdi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun talepleri doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertli yönetimin ilk hedefi; kanat transferi...

İtalyan çalıştırıcının 'hızlı bir kanat oyuncusu istiyorum' demesinin ardından alternatifleri masaya yatıran yönetim, listenin ilk sırasına sezon başında M.Unted'den Aston Villa'ya kiralanan ve menajer Emery'yle sorun yaşadığı için ayrılmak isteyen Jadon Sancho'yu yazdı.

MANU SATMAYA SICAK


İngiliz yıldızın menajerinden randevu talep eden Fenerbahçe yönetimi, 25 yaşındaki sol kanada devre arasında sarı-lacivertli formayı giydirmek istiyor. Bonservisi Manchester United'da olan Sancho'nun sözleşmesi 2026 haziran ayında bitiyor. ManU da oyuncudan kurtulmak istiyor. Fenerbahçe'nin makul bir bonservis bedeli karşılığında Sancho'yu transfer etmeyi planlıyor. Sancho'nun da yeni bir maceraya atılmak istemesi, sarı-kanaryanın elini güçlendiriyor.

SADECE 529 DAKİKA


Sezon başında Aston Villa'ya kiralanan Jadon Sancho, burada da istediği ortamı bulamadı. Avrupa Ligi, Premier Lig ve EFL Cup'ta toplamda 13 maça çıkan Sancho, 529 dakika sahada kalabildi. İngiliz yıldız, skor katkısı ise sağlayamadı.

MİLLİ TAKIMDAKİ YERİNİ KAYBETTİ


Manchester United'a geldikten sonra düzenli forma giyemeyen ve düşüşe geçen Jadon Sancho, İngiltere Milli Takımı'ndaki yerini de kaybetti. Sancho, en son 9 Ekim 2021'deki Andorra maçında milli formayı sırtına geçirdi. Toplamda ise 23 maçta görev yaptı ve 3 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

MANU 85 MİLYON ÖDEDİ


Futbola Watford altyapısında başlayan Jadon Sancho, buradan M.City altyapısına geçti. 2017'de Dortmund oyuncuyu 20 milyon 590 bin euroya transfer etti. 4 yıl sonra ise Manchester United, İngiliz yıldızı tam tamına 85 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı.

