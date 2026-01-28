CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Yunus Akgün: İyi çalıştık, iyi hazırlandık

Yunus Akgün: İyi çalıştık, iyi hazırlandık

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 8. ve son haftasında Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 22:11
Yunus Akgün: İyi çalıştık, iyi hazırlandık

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 8. ve son haftasında Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI

"Çok güçlü ve çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Bunun bilincindeyiz. Biz de Galatasaray'ız. Böyle maçlarda iyi oynuyoruz, iyi motive oluyoruz. Kazanmaya geldik. Son 16 turu için kazanmak istiyoruz. İyi çalıştık, iyi hazırlandık. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kazanmaya geldik, kazanıp taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz."

Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
Casper-REKLAM
DİĞER
Rafa Silva'ya büyük şok! İlk maçında ıslıklandı | Mourinho destek çıktı...
Dünya nefesini tuttu! ABD-İran gerilimi tavan yaptı! Trump: Vururuz | Tahran: Hazırız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş transferi resmen duyurdu! Beşiktaş transferi resmen duyurdu! 20:35
Beşiktaş'a Kuzeyli orta saha! Beşiktaş'a Kuzeyli orta saha! 19:45
Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması! Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması! 17:49
Charalambus'tan F.Bahçe itirafı! "Şu ana kadar..." Charalambus'tan F.Bahçe itirafı! "Şu ana kadar..." 17:11
Yarı finalde Sinner Novak Djokovic'in rakibi oldu! Yarı finalde Sinner Novak Djokovic'in rakibi oldu! 17:03
Beşiktaş'tan sol bek harekatı! Görüşmeler sürüyor Beşiktaş'tan sol bek harekatı! Görüşmeler sürüyor 16:33
Daha Eski
Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları 16:18
F.Bahçe'de yıldız isim FCSB kadrosundan çıkarıldı! F.Bahçe'de yıldız isim FCSB kadrosundan çıkarıldı! 16:07
F.Bahçe'nin gündemindeki yıldız ölümden döndü! F.Bahçe'nin gündemindeki yıldız ölümden döndü! 15:41
Mustafa Eskihellaç en güçlü yönünü açıkladı Mustafa Eskihellaç en güçlü yönünü açıkladı 15:18
F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! 14:51
Tedesco'dan mecburi değişiklik! İşte F.Bahçe'nin FCSB 11'i Tedesco'dan mecburi değişiklik! İşte F.Bahçe'nin FCSB 11'i 14:23