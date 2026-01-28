Yunus Akgün: İyi çalıştık, iyi hazırlandık

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 8. ve son haftasında Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI

"Çok güçlü ve çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Bunun bilincindeyiz. Biz de Galatasaray'ız. Böyle maçlarda iyi oynuyoruz, iyi motive oluyoruz. Kazanmaya geldik. Son 16 turu için kazanmak istiyoruz. İyi çalıştık, iyi hazırlandık. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kazanmaya geldik, kazanıp taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz."