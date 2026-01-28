Manchester City-Galatasaray maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk'un öğrencileri bu zorlu maçtan mutlaka galibiyet ile ayrılarak tarih yazmak istiyor. Manchester City-Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

MANCHESTER CITY-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Manchester City-Galatasaray maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

MANCHESTER CITY-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Galatasaray maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ:

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, Bernardo, O'Reilly, Marmoush, Cherki, Doku, Haaland.

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, İlkay, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Lemina.

CİMBOM ZORU BAŞARMAK İSTİYOR

Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı deplasmanda sadece 1 kez kazanabildi. İç sahada 13, deplasmanda 11 ve tarafsız sahada 1 kez olmak üzere İngiliz takımlarıyla 25 defa karşılaşan sarı-kırmızılılar, aldığı 6 galibiyetin 1'ini dış sahada, 4'ünü sahasında, 1'ini ise tarafsız sahada elde etti.

Cimbom, İngiltere'de çıktığı 11 mücadelede ayrıca 3 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçların 6'sında gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, 12 kez fileleri havalandırırken, rakiplerinin 25 golüne engel olamadı. Galatasaray, rakip sahadaki 11 maçın sadece 1'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

MANCHESTER CITY İLE GALATASARAY ARASINDA İLK RANDEVU

Galatasaray, uluslararası turnuvalarda ilk kez Manchester City ile karşılaşacak. Galatasaray, daha önce UEFA organizasyonlarında İngiliz ekipleri West Bromwich Albion, Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile mücadele etti. Manchester City, sarı-kırmızılıların 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde karşı karşıya geleceği 7. İngiliz takımı ve 114 farklı ekip olacak.

GÖZLER HAALAND VE OSIMHEN'DE OLACAK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 6'sını Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Osimhen ayrıca gol krallığı yarışında da 3. sırada yer alıyor. Aslan'da Yunus Akgün de 2 gol sevinci yaşarken, Atletico Madrid müsabakasında ise Marcos Llorente kendi kalesine attı.

Manchester City'de ise ilk 11'de başlaması beklenen Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 gol kaydetti. Golcülerin sahne olacağı son hafta maçında aynı skora sahip iki ismin nasıl performans göstereceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da yeni transferler Noa Lang ve Yaser Asprilla ile Kazımcan Karataş, UEFA listesinde yok. Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak. Sarı-kırmızılılarda, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN VE LEROY SANE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaraylı futbolcular İlkay Gündoğan ile Leroy Sane, görev alması durumunda eski takımı Manchester City'ye karşı mücadele edecek. İlkay, kaptanlık da yaptığı İngiliz ekibinde iki farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 358 maçta 65 gol attı ve 2023 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde City'den, sarı-kırmızılılara transfer oldu. 2016-2020 yılları arasında oynayan Sane ise 135 müsabakada 39 gol kaydetti.

MANCHESTER CITY'NIN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYETİ YOK

Manchester City ise Avrupa kupalarında Türk ekipleriyle 2 maça çıktı. İngiliz temsilcisi, 1968 yılında Fenerbahçe ile oynadığı müsabakalarda 1 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Öte yandan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola da kariyerinde ilk kez bir Türk ekibine karşı oynayacak.

MANCHESTER CITY İSTATİSTİKLERİ

Manchester City, Premier Lig'de geride 23 haftada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 46 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor. İngiliz takımı, ligde en son sahasında Wolverhampton ile karşılaştı ve rakibini 2-0'lık skorla yendi. Manchester temsilcisi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise Napoli'yi 2-0, Villarreal'i 2-0, Borussia Dortmund'u 4-1 ve Real Madrid'i 2-1 mağlup ederken, Bayer Leverkusen'e 2-0, Bodo/Glimt'e 3-1 kaybetti, Monaco ile de 2-2 berabere kaldı. City'de yeni transferler Antoine Semenyo ve Marc Guehi, UEFA listesinde olmadığından dolayı, Josko Gvardiol, John Stones, Mateo Kovacic, Ruben Dias, Nico Gonzalez, Savinho ve Oscar Bobb sakatlıklarından ve Rodri de Bodo/Glimt maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaray karşısında yer alamayacak.

CİMBOM EN FAZLA MANCHESTER UNITED'A RAKİP OLDU

Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, Manchester United ile yaptı. İki ekip arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 mücadelede takımlar ikişer kez kazandı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ile beş, Chelsea ile dört, Arsenal ile üç, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer, Tottenham'a da bir kez rakip oldu.

MANCHESTER CITY-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Manchester City ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Mücadelede VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Romano Clavadetscher görev yapacak.