Beşiktaş Yasin Özcan'ın transferini resmen duyurdu!

Beşiktaş, milli futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda İngiliz kulübü Aston Villa ile anlaşma sağlandığını ve 1+4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Beşiktaşımıza Hoş Geldin Yasin Özcan

Profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Yasin Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK