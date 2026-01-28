CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş Yasin Özcan'ın transferini resmen duyurdu!

Beşiktaş Yasin Özcan'ın transferini resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak Yasin Özcan'ın transferini resmen duyurdu. İşte kulüpten yapılan açıklama.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 20:36 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 20:42
Beşiktaş Yasin Özcan'ın transferini resmen duyurdu!

Beşiktaş, milli futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda İngiliz kulübü Aston Villa ile anlaşma sağlandığını ve 1+4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Beşiktaşımıza Hoş Geldin Yasin Özcan

Profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Yasin Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

