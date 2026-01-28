Galatasaray'da Okan Buruk'dan Torreira açıklaması!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son hafta maçında deplasmanda Manchester City ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 22:30
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son hafta maçında deplasmanda Manchester City ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Cesur olmamız gerekiyor. Galatasaray'ın oyununu sahaya koymalıyız. Planlarımız var. Oyuncularıma her zaman olduğu gibi güveniyorum. Ufak tefek ağları olan oyuncularımız var, Yunus ve Torreira gibi. Oyunun devamında kullanılabilecek durumdalar. Onlara da bir parantez açmak lazım. Yunus bu anlamda sakat olsa bile takımla olmaya çalışıyor. Bu bizim için çok önemli ve değerli. Torreira'nın da ufak bir ağrısı oldu. O da bugün bizimle olacak. Diğer oyuncularımız da hazır bekliyor."

