Benfica'dan tarihi zafer! 90+8'de kaleci attı son 24 bileti geldi

Benfica'dan tarihi zafer! 90+8'de kaleci attı son 24 bileti geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen zafer! Portekiz ekibi Benfica, Arda Güler'li Real Madrid'i 90+8'de kaleci Anatoliy Trubin'in attığı golle 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükselirken, İspanyol devini ilk 8'in dışında itti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 01:37 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 01:38
Benfica'dan tarihi zafer! 90+8'de kaleci attı son 24 bileti geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında turnuva tarihine geçecek bir karşılaşma oynandı.

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica evinde ağırladığı Arda Güler'li Madrid'i 90+8'de kaleci Anatoliy Trubin'in kaydettiği golle 4-2 mağlup etti.

İşte Anatoliy Turbin'in golü:

Bu sonucun ardından 9 puan -2 averaja ulaşan Benfica, yine 9 puanlı fakat -3 averajlı Marsilya'yı geride bırakarak 24. sıraya yükseldi ve play-off turuna kalmaya hak kazandı.

Real Madrid ise bu yenilgi sonrası 15 puanda kaldı ve lig aşamasını 9. sırada tamamladı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Andreas Schjelderup, 45+5'de penaltıdan Vangelis Pavlidis, 54. dakikada tekrar Andreas Schjelderup ve 90+8'de kaleci Anatoliy Trubin kaydetti. Real Madrid'in golleri ise 30. ve 58. dakikalarda Kylian Mbappe'den geldi. İkinci golün asistini 79 dakika sahada kalan milli yıldız Arda Güler yaptı.

İşte Arda Güler'in asisti:

Konuk ekip Real Madrid'de 90+2'de Raul Asencio ve 90+7'de Rodrygo kırmızı kart gördü.

