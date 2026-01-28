CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Okan Buruk: İkinci yarıdaki oyun bize daha çok yakıştı

Okan Buruk: İkinci yarıdaki oyun bize daha çok yakıştı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması son hafta maçında Manchester City'e 2-0 mağlup olsa da üst tura yükselmeyi başardı. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması son hafta maçında Manchester City'e 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmzılılar yenilse de lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmeyi başardı. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Maça çekingen başladık. Rakip de erken gol attı. Ön alan baskılarında yerleşemedik, rakibin değişen dizilişleri vardı. Doku'yu çizgide beklerken, daha içeride oynadı. Devre arası konuştuk ve ikinci yarı çok daha önde oynadık. Topa sahip olma oranları ikinci yarı değişti. Topa sahip olduk, öne çok rahat çıktık. Biraz daha üretebilirdik. Erken 2-1 yapabilsek, maçın içerisine girebilirdik. Maçın sonunda 3-4-1-2'ye döndük. İkinci yarıdaki oyun bize daha çok yakışan bir oyun... İlk yarıdaki oyunu biz çok oynamadık. Geride beklerken de pozisyon veriyorsunuz."

"Juventus veya Atletico Madrid'den biri gelecek. Atletico ile yakın zamanda oynadık, Juventus da bildiğimiz takım. Daha yüksek puan alıp, daha farklı takımlarla da eşleşebilirdik. Biraz da kader diyelim. Bakalım, hayırlısı olsun."

"İlk maçı kendi sahamızda oynayacağız. Taraftar gücümüzü ve oyunumuzu ön plana çıkartacağız. Kim gelirse gelsin, iddialı olacağız. Sahamızda avantaj alabilmek için o atmosferi oluşturmamız lazım."

"Transfer döneminde takviyelerimiz olacak, onları yeni listeye yazmak bizim için de şans olacak."

