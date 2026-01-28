Galatasaray Manchester City'e kaybetse de üst turda! İşte güncel UEFA ülke puanımız
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 8. ve son haftasında Galatasaray, Manchester City'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasını 10 puan ile 20. sırada tamamladı ve play-off turuna yükselmeyi garantiledi. Temsilcimizin mağlubiyetinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 01:08 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 01:23
1- İNGİLTERE: 109.575
2- İTALYA: 94.696
3- İSPANYA: 89.203
4- ALMANYA: 85.617
5- FRANSA: 77.427
6- HOLLANDA: 66.512
7- PORTEKİZ: 65.166
8- BELÇİKA: 59.350
9- TÜRKİYE: 48.725
10- ÇEKYA: 46.275
