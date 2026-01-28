CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Manchester City'e kaybetse de üst turda! İşte güncel UEFA ülke puanımız

Galatasaray Manchester City'e kaybetse de üst turda! İşte güncel UEFA ülke puanımız

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 8. ve son haftasında Galatasaray, Manchester City'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasını 10 puan ile 20. sırada tamamladı ve play-off turuna yükselmeyi garantiledi. Temsilcimizin mağlubiyetinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 01:08 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 01:23
Galatasaray Manchester City'e kaybetse de üst turda! İşte güncel UEFA ülke puanımız

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında deplasmanda Manchester City'e konuk oldu.

Galatasaray Manchester City'e kaybetse de üst turda! İşte güncel UEFA ülke puanımız

Temsilcimiz deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olarak lig aşamasını 10 puanda tamamladı ve 20. sıradan play-off turunu garantiledi. Sarı kırmızılıların mücadelesinin ardından UEFA ülke puanımız güncellendi.

Galatasaray Manchester City'e kaybetse de üst turda! İşte güncel UEFA ülke puanımız

İşte UEFA'nın güncel puan durumu...

Galatasaray Manchester City'e kaybetse de üst turda! İşte güncel UEFA ülke puanımız

1- İNGİLTERE: 109.575

Galatasaray Manchester City'e kaybetse de üst turda! İşte güncel UEFA ülke puanımız

2- İTALYA: 94.696

Galatasaray Manchester City'e kaybetse de üst turda! İşte güncel UEFA ülke puanımız

3- İSPANYA: 89.203

Galatasaray Manchester City'e kaybetse de üst turda! İşte güncel UEFA ülke puanımız

4- ALMANYA: 85.617

Galatasaray Manchester City'e kaybetse de üst turda! İşte güncel UEFA ülke puanımız

5- FRANSA: 77.427

Galatasaray Manchester City'e kaybetse de üst turda! İşte güncel UEFA ülke puanımız

6- HOLLANDA: 66.512

Galatasaray Manchester City'e kaybetse de üst turda! İşte güncel UEFA ülke puanımız

7- PORTEKİZ: 65.166

Galatasaray Manchester City'e kaybetse de üst turda! İşte güncel UEFA ülke puanımız

8- BELÇİKA: 59.350

Galatasaray Manchester City'e kaybetse de üst turda! İşte güncel UEFA ülke puanımız

9- TÜRKİYE: 48.725

