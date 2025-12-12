CANLI SKOR ANA SAYFA
Arne Slot'tan Mohammed Salah için flaş sözler!

Arne Slot'tan Mohammed Salah için flaş sözler!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, takımdaki geleceği yılan hikayesine dönen Mohammes Salah ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız ismin Galatasaray'a da transfer olabileceği iddia edilirken Hollandalı çalıştırıcının o sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 15:49
Arne Slot'tan Mohammed Salah için flaş sözler!

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da, teknik direktör Arne Slot ile Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın cuma günü yüz yüze bir görüşme yapması bekleniyor. Brighton Hove Albion ile cumartesi günü oynanacak maç öncesinde basın toplantısına çıkan Hollandalı çalıştırıcı, açıklamalarının ardından kadro dışı bırakılan Salah'la ilgili soruları da yanıtladı.

Slot, 33 yaşındaki futbolcuyla gün içinde konuşacağını belirterek, "İhtiyacım olan şey onunla görüşmek. Salah hakkında burada değil, onunla konuşmak. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bugün onunla konuşacağım ve sonuç yarın nasıl bir tablo ortaya çıkacağını belirleyecek." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR NEDEN YOK"

Deneyimli teknik adam, Salah'ın takımda kalıp kalmaması konusundaki soruya ise "Salah'ın kalmasını istememem için hiçbir neden yok. Kulüp onunla birçok maç kazandı." şeklinde yanıt verdi.

"KULÜP BENİ OTOBÜSÜN ALTINA ATTI"

Son haftalarda üst üste üç karşılaşmada yedek başlayan Salah, 3-3 biten Leeds United maçından sonra bu duruma tepki göstermiş ve "Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından yıldız oyuncu, Inter ile deplasmanda oynanan ve Liverpool'un 1-0 kazandığı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna dahil edilmemişti.

PERFORMANSI

Mısırlı futbolcu, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 19 karşılaşmada 5 gol atıp 3 asist üretti.

