Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un 11'i

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde lider Galatasaray bu akşam Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında son dakikalarda attığı golle 3-2 kazanan Aslan, Antalya'da da galip gelerek yeni bir seri yakalamayı amaçlıyor. Ev sahibi Antalyaspor ise ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini bitirmeyi hedefliyor.

EN SON 2016'DA

İki takım arasındaki 58 maçta sarı-kırmızılılar 37, kırmızı- beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı. G.Saray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 18 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalya, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi. Cimbom bu süreçte 14 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

BURUK&BULUT 8. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 7 kez rakip oldu. Bu maçlarda Buruk; Akhisar, Çaykur Rize, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Bulut ise Yeni Malatya, Alanya, Fenerbahçe ve Gaziantep'in başındaydı. 7 mücadelede Okan Buruk'un takımları 3, Erol Bulut'un ekipleri de 1 defa kazanırken, 3 maç da berabere sona erdi.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Abdülkadir, Storm, Boli

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen