CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Transferler sona gelirken tıkandı! Fenerbahçe...

Transferler sona gelirken tıkandı! Fenerbahçe...

Fenerbahçeli taraftarlar, N'Golo Kante transferinin açıklanmasını sabırsızlıkla beklerlerken Cristiano Ronaldo'nun yapmış olduğu o müdahale Suudi Arabistan futbolunda adeta ortalığı karıştırdı. İşte yaşanan tüm gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 16:31 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 16:37
Transferler sona gelirken tıkandı! Fenerbahçe...

Suudi Arabistan futbolunda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Karim Benzema'nın Al Ittihad'dan ayrılıp Al-Hilal ile anlaşması üzerine transfer operasyonlarına ara verilmiş durumda.

Transferler sona gelirken tıkandı! Fenerbahçe...

Bu durumun sebebinin ise ülke futbolunda büyük bir ağırlığı olan Cristiano Ronaldo'nun tutumu olduğu ifade ediliyor. A Bola'da yer alan habere göre Portekizli yıldızın rahatsızlığı, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) kulüp yönetimiyle ilgili tutumundan kaynaklanıyor.

Transferler sona gelirken tıkandı! Fenerbahçe...

Ronaldo, özellikle aynı fon tarafından yönetilen rakip kulüplerle kıyaslandığında Al Nassr'ın geri planda bırakıldığını ve kulübe yeterli yatırımların yapılmadığını düşünüyor.

Transferler sona gelirken tıkandı! Fenerbahçe...

Tüm bu gelişmeler, Ronaldo'nun memnuniyetsizliğini artırmış durumda. Yıldız oyuncu, yönetim anlayışının Al Nassr'a zarar verdiğini ve özellikle transferde çok daha aktif olan Al Hilal ile aradaki farkın açıldığını düşünüyor. Nitekim Al Hilal, Fiorentina'dan İspanyol stoper Pablo Mari çin 2 milyon euro ödedi ve Rennes'ten genç Fransız forvet Kader Meite için de 30 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Transferler sona gelirken tıkandı! Fenerbahçe...

Gelişmelerden rahatsız olan tek kişi Ronaldo ile sınırlı değil. Geçmişte, Fenerbahçe'nin ve Al-Hilal'in teknik direktörlüğünü yapan ve şimdilerde Al Nassr'ın başında olan Jorge Jesus da, Al Nassr'ın Al Hilal kadar siyasi güce sahip olmadığından şikayetçi olduğu belirtmiş, bunun üzerine Al Hilal yönetimi Portekizli teknik adam için 6 ay ile 1 yıl arasında men cezası talebinde bulunmuştu.

Transferler sona gelirken tıkandı! Fenerbahçe...

Suudi Arabistan'da yaşanan bu gelişmeler, Fenerbahçe'nin transfer gündemine de bomba gibi oturdu.

Transferler sona gelirken tıkandı! Fenerbahçe...

Al-Ittihad'ın Karim Benzema'yı göndermesinin ardından N'Golo Kante ve bir miktar para karşılığında Youssef En-Nesyri'yi Suudi kulübüne göndermek için anlaşmalarda son düzlüğe giren Fenerbahçe, PIF'ten gelecek haberi bekliyor.

Transferler sona gelirken tıkandı! Fenerbahçe...

Sabah saatlerinde N'Golo Kante'yi kadrosuna katmaya çok yakın görünen sarı-lacivertliler, yaşanan bu kriz sebebiyle istediği transfer operasyonunu gerçekleştiremeyebilir.

Transferler sona gelirken tıkandı! Fenerbahçe...

Zira Suudi Arabistan'da kış transfer sezonu, 2 Şubat gecesi itibarıyla sona eriyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Erkek Hentbol'un rakibi Romanya! A Milli Erkek Hentbol'un rakibi Romanya! 16:18
Beşiktaş'tan transferde Tavares ısrarı! Beşiktaş'tan transferde Tavares ısrarı! 15:54
Galatasaray'da İstanbulspor maçı hazırlıkları! Galatasaray'da İstanbulspor maçı hazırlıkları! 15:19
Fred'e transferde büyük şok! Fred'e transferde büyük şok! 15:11
Galatasaray'dan Carutasu'ya yeni sözleşme! Galatasaray'dan Carutasu'ya yeni sözleşme! 15:00
Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası mesaisi! Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası mesaisi! 14:47
Daha Eski
F.Bahçe'den Brezilyalı golcüye transfer teklifi! F.Bahçe'den Brezilyalı golcüye transfer teklifi! 14:39
Fethiyespor'un rakibi Trabzonspor! Fethiyespor'un rakibi Trabzonspor! 13:56
Kocaelispor-F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı Kocaelispor-F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı 13:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! 13:08
Kocaelispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler Kocaelispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler 12:49
Japon voleybolcudan anlamlı özür! Japon voleybolcudan anlamlı özür! 12:32