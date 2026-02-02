Transferler sona gelirken tıkandı! Fenerbahçe...
Fenerbahçeli taraftarlar, N'Golo Kante transferinin açıklanmasını sabırsızlıkla beklerlerken Cristiano Ronaldo'nun yapmış olduğu o müdahale Suudi Arabistan futbolunda adeta ortalığı karıştırdı. İşte yaşanan tüm gelişmeler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 16:31 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 16:37
Tüm bu gelişmeler, Ronaldo'nun memnuniyetsizliğini artırmış durumda. Yıldız oyuncu, yönetim anlayışının Al Nassr'a zarar verdiğini ve özellikle transferde çok daha aktif olan Al Hilal ile aradaki farkın açıldığını düşünüyor. Nitekim Al Hilal, Fiorentina'dan İspanyol stoper Pablo Mari çin 2 milyon euro ödedi ve Rennes'ten genç Fransız forvet Kader Meite için de 30 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Gelişmelerden rahatsız olan tek kişi Ronaldo ile sınırlı değil. Geçmişte, Fenerbahçe'nin ve Al-Hilal'in teknik direktörlüğünü yapan ve şimdilerde Al Nassr'ın başında olan Jorge Jesus da, Al Nassr'ın Al Hilal kadar siyasi güce sahip olmadığından şikayetçi olduğu belirtmiş, bunun üzerine Al Hilal yönetimi Portekizli teknik adam için 6 ay ile 1 yıl arasında men cezası talebinde bulunmuştu.
Suudi Arabistan'da yaşanan bu gelişmeler, Fenerbahçe'nin transfer gündemine de bomba gibi oturdu.
Al-Ittihad'ın Karim Benzema'yı göndermesinin ardından N'Golo Kante ve bir miktar para karşılığında Youssef En-Nesyri'yi Suudi kulübüne göndermek için anlaşmalarda son düzlüğe giren Fenerbahçe, PIF'ten gelecek haberi bekliyor.
Sabah saatlerinde N'Golo Kante'yi kadrosuna katmaya çok yakın görünen sarı-lacivertliler, yaşanan bu kriz sebebiyle istediği transfer operasyonunu gerçekleştiremeyebilir.
Zira Suudi Arabistan'da kış transfer sezonu, 2 Şubat gecesi itibarıyla sona eriyor.
İŞTE O HABER
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.