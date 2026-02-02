Transferler sona gelirken tıkandı! Fenerbahçe...

Tüm bu gelişmeler, Ronaldo'nun memnuniyetsizliğini artırmış durumda. Yıldız oyuncu, yönetim anlayışının Al Nassr'a zarar verdiğini ve özellikle transferde çok daha aktif olan Al Hilal ile aradaki farkın açıldığını düşünüyor. Nitekim Al Hilal, Fiorentina'dan İspanyol stoper Pablo Mari çin 2 milyon euro ödedi ve Rennes'ten genç Fransız forvet Kader Meite için de 30 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Gelişmelerden rahatsız olan tek kişi Ronaldo ile sınırlı değil. Geçmişte, Fenerbahçe'nin ve Al-Hilal'in teknik direktörlüğünü yapan ve şimdilerde Al Nassr'ın başında olan Jorge Jesus da, Al Nassr'ın Al Hilal kadar siyasi güce sahip olmadığından şikayetçi olduğu belirtmiş, bunun üzerine Al Hilal yönetimi Portekizli teknik adam için 6 ay ile 1 yıl arasında men cezası talebinde bulunmuştu.