Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan transferde Nuno Tavares ısrarı! Yeni teklifleri belli oldu

Beşiktaş'tan transferde Nuno Tavares ısrarı! Yeni teklifleri belli oldu

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sol bek transferi de büyük önem arz ediyor. Siyah-beyazlılar bu nedenle kısa süre içerisinde Nuno Tavares transferini bitirmek istiyor. Son olarak siyah-beyazlılardan 26 yaşındaki Portekizli futbolcu için flaş hamle geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 15:54
Beşiktaş'tan transferde Nuno Tavares ısrarı! Yeni teklifleri belli oldu

Süper Lig devlerinden Beşiktaş kış transfer döneminde eksik görülen mevkilere önemli takviyeler yaparak sezonun geri kalanı için başarılı sonuçlar elde etmek istiyor. Siyah-beyazlılarda takviye yapılması planlanan mevkilerden birisi de sol bek hattı. Son olarak Beşiktaş'ın Portekizli yıldız için Lazio'ya sunduğu teklif yurt dışından öğrenildi.

Alfredo Pedullo adlı gazetecinin haberine göre; Beşiktaş, Nuno Tavares için Lazio'ya teklifini 14 Milyon € olarak güncelledi. Transferde sürenin azaldığının da altı çizildi.

İŞTE O HABER:

Fred'e transferde büyük şok!
Ronaldo F.Bahçe'de transferleri tıkadı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı: Suriye'den Gazze'ye kritik başlıklar masada
F.Bahçe'den Brezilyalı golcüye transfer teklifi!
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu!
SON DAKİKA
4
Son Dakika
