Beşiktaş'tan transferde Nuno Tavares ısrarı! Yeni teklifleri belli oldu

Süper Lig devlerinden Beşiktaş kış transfer döneminde eksik görülen mevkilere önemli takviyeler yaparak sezonun geri kalanı için başarılı sonuçlar elde etmek istiyor. Siyah-beyazlılarda takviye yapılması planlanan mevkilerden birisi de sol bek hattı. Son olarak Beşiktaş'ın Portekizli yıldız için Lazio'ya sunduğu teklif yurt dışından öğrenildi.

Alfredo Pedullo adlı gazetecinin haberine göre; Beşiktaş, Nuno Tavares için Lazio'ya teklifini 14 Milyon € olarak güncelledi. Transferde sürenin azaldığının da altı çizildi.

