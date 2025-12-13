Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçını canlı takip et!

Çaykur Rizespor Eyüpspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Ligde 15 puanla 12. sırada bulunan Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak isterken, küme düşme hattında yer alan Eyüpspor için bu maç hayati önem taşıyor. Ev sahibi ekip orta sıralarda tutunma hedefindeyken, Eyüpspor küme düşme hattından çıkmak için puan arıyor. Peki, Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Ç.RİZESPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Ç.Rizespor-Eyüpspor maçı, 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Ç.RİZESPOR - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ç.Rizespor-Eyüpspor maçı, saat 14:30'da başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Çaykur Rizespor ve Eyüpspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Rize'da, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ç.Rizespor ile Eyüpspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Rizespor, mevcut lig sezonunda korkunç bir performans sergiliyor; 15 maçta sadece üç galibiyet, altı beraberlik ve altı mağlubiyet elde etti. Takımın son dönemde yaşadığı düşüşün, teknik direktör İlhan Palut ile yolların ayrılmasının ardından yaşanan değişim süreciyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Karadeniz temsilcisinde Palut'un görevine son verilmesi, Recep Uçar'ın göreve getirilmesinin önünü açarken, bu değişikliğin saha içi sonuçlara zamanla yansımaya başladığı görülüyor.

Pendikspor karşısında kupada alınan 6-1'lik farklı galibiyet, ligde yaşanan üç maçlık kazanamama serisini (1 beraberlik, 2 mağlubiyet) sona erdirerek moral kaynağı oldu. Ardından Konyaspor deplasmanından çıkarılan 1-1'lik beraberlik, daha önce zorlanılan bir sahadan puanla dönülmesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Bu sonuçlar, yapılan teknik hamlenin doğru yönde atılmış bir adım olabileceğine işaret ediyor.

Takım bu hafta sahasına dönecek olsa da, iç saha performansı soru işaretleri barındırıyor. Sezon boyunca evinde oynadığı maçlarda sadece iki galibiyet, bir beraberlik ve beş mağlubiyet alan ekip, taraftarı önünde istikrar yakalamakta zorlandı. Ancak rakipleriyle sahasında oynadığı son iki karşılaşmada mağlubiyet yaşamamış olmaları dikkat çekiyor. Bu süreçte bir beraberlik alırken, Nisan ayında oynanan son maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldılar.

Öte yandan, Orhan Ak'ın Ekim ayında göreve gelmesiyle birlikte takım kısa süreli bir çıkış yakalamış ve dokuzuncu haftada Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek olumlu bir başlangıç yapmıştı. Ancak bu galibiyetin ardından Ekim sonu ile Kasım başı arasında yaşanan üst üste üç yenilgi, takımı yeniden alt sıralara sürükledi. Buna rağmen Ak yönetimindeki ekip, son dönemde kupa ve ligde oynadığı dört resmi maçta yenilgi yüzü görmeyerek toparlanma sinyalleri verdi.

Yine de takım hâlâ küme düşme hattının tehlikeli bölgesinde yer alıyor. Bu nedenle ligde yakalanan üç maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek ve alt sıralardan uzaklaşmak öncelikli hedef konumunda.

En büyük sorun ise hücum hattında yaşanıyor. Sezonun geride kalan 15 maçında yalnızca 10 gol atabilen İstanbul temsilcisi, bu alanda Süper Lig'in en zayıf istatistiğine sahip takımı durumunda.

Deplasman performansı da takım adına olumsuz bir tablo çiziyor. Son yedi dış saha maçında sadece bir galibiyet elde edebilen ekip, özellikle rakip sahalarda üretkenlikten uzak kaldı. Ancak Gaziantep karşısında alınan 2-1'lik galibiyet, takımın son deplasman maçında gelmesi nedeniyle moral ve özgüven açısından önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor muhtemel ilk 11: Fofana, Hojer, Akaydın, Mocsi, Pala, Laci, Papanikolaou, Bulut, Olawoyin, Rak-Sakyi, Sowe

Eyüpspor muhtemel ilk 11: Marcos Felipe, Gürler, Yalçın, Ortakaya, Akbunar, Stepanenko, Demirbay, Dragus, Akbaba, Ampem, Bozok

RİZESPOR-EYÜPSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN