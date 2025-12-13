CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TFF 1.Lig Serik Belediyespor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serik Belediyespor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Serik Belediyespor ile Manisa FK arasında oynanacak. Ev sahibi ekip Serik Belediyespor ligde topladığı 25 puanla 10. sırada yer alırken, konuk takım Manisa FK ise 16 puanla 17. sırada bulunuyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren bu mücadelede maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 09:17 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 09:22
Serik Belediyespor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serik Belediyespor-Manisa FK maçını canlı izle!

Serik BelediyesporManisa FK maçı canlı yayınlanacak mı, hangi kanalda? Ligde farklı hedeflere sahip iki takımın mücadelesine sahne olacak Serik Belediyespor–Manisa FK karşılaşması öncesi maç detayları araştırılıyor. 25 puanla 10. sırada bulunan Serikspor, ev sahibi avantajını kullanmak isterken, 16 puanla 17. sırada yer alan Manisa FK ligde kalma yolunda kritik bir sınava çıkacak. Maçın başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal bilgisi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

SERİK BLD.-MANİSA FK MAÇI HANGİ GÜN?

Serik Belediyespor.-Manisa FK maçı, 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

SERİK BELEDİYE-MANİSA FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Serik Belediye-Manisa FK maçı, saat 13:30'da başlayacak.

SERİK BLD.-MANİSA FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Serik Belediyespor ve Manisa FK, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Antalya'da, İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanacak.

SERİK BLD. VS MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Serik Bld. ile Manisa FK arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalından canlı maç izlenebilecek.

SERİK BELEDİYESPOR-MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE (LİNK)

ASpor CANLI YAYIN

