Özbelsan Sivasspor-Yeni Çorumspor AŞ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Özbelsan Sivasspor-Yeni Çorumspor AŞ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Özbelsan Sivasspor-Yeni Çorumspor AŞ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, canlı izleme linki var mı? TFF 1. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Özbelsan Sivasspor ile Yeni Çorumspor AŞ arasında oynanacak. Ligde 20 puanla 13. sırada bulunan Sivasspor, sahasında güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. 28 puanla 5. sırada yer alan Çorumspor ise üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 09:54 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 09:57
Özbelsan Sivasspor-Yeni Çorumspor AŞ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Özbelsan Sivasspor-Yeni Çorumspor maçını canlı takip et!

Özbelsan Sivasspor - Yeni Çorumspor AŞ maçı canlı izleme seçenekleri neler? TFF 1. Lig'de rekabet tüm hızıyla sürerken, Sivasspor ile Çorumspor arasında oynanacak karşılaşma haftanın öne çıkan maçları arasında gösteriliyor. 20 puanla 13. sırada bulunan ev sahibi ekip, taraftarı önünde sürpriz peşinde. 28 puanla 5. sırada yer alan Çorumspor ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor. Maçın canlı yayınlanacağı kanal ve resmi canlı izleme linki futbolseverler tarafından merak ediliyor.

SİVASSPOR-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor-Çorum FK maçı, 13 Aralık Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

SİVASSPOR-ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor-Çorum FK maçı, saat 16:00'da başlayacak.

SİVASSPOR-ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sivasspor ve Çorum FK'nın karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Sivas'ta, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Çorum FK arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR-YENİ ÇORUMSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT SPOR NASIL İZLENİR?

TRT Spor; televizyon, tablet, bilgisayar ve telefon gibi birçok cihaz üzerinden izlenebilir. Yayın hayatına dijital platformlardan da devam eden TRT Spor şifresiz bir şekilde sporseverlerle buluşmayı sürdürüyor.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2025

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir. Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

