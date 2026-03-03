Bournemouth-Brentford maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bournemouth-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Vitality Stadium'daki kritik mücadeleyi tecrübeli hakem Craig Pawson yönetecek. Ev sahibi Bournemouth'ta son haftaların parlayan yıldızı Eli Junior Kroupi, teknik direktör Andoni Iraola'nın gol yollarındaki en büyük umut olacak. Konuk ekip Brentford cephesinde ise teknik direktör Keith Andrews, Burnley maçındaki gol düellosunun ardından savunma hattını daha sıkı tutmayı planlıyor. Ligin en golcü isimlerinden Igor Thiago liderliğindeki Brentford hücum hattı, Bournemouth'un dirençli savunmasını aşmaya çalışacak. Brentford, rakibine karşı oynadığı son 8 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi; Bournemouth ise bu makus talihi taraftarı önünde kırmayı hedefliyor. İşte bu zorlu randevuya dair tüm detaylar...

Bournemouth-Brentford MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki Bournemouth-Brentford mücadelesi, 3 Mart 2026 Salı günü, Türkiye Saati ile 22.30'da başlayacak.

Bournemouth-Brentford MAÇI HANGİ KANALDA?

Tecrübeli hakem Craig Pawson'un yöneteceği kritik mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bournemouth-Brentford MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Adli, Tavernier, Brooks; Kroupi

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Henry; Yarmolyuk, Henderson; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago

