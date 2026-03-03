CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 4 Mart'ta Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor. Ligde ve Avrupa'da yaşanan hayal kırıklıklarının ardından sarı-lacivertliler, kupada üst tura çıkmak için galibiyet arıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 10:40
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep deplasmanında!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında 4 Mart'ta deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligde üst üste 2 karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı.

Kupada yoluna devam etmek için karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda bulunan sarı-lacivertliler, grubunda 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin, doğrudan üst tura adını yazdırması için galibiyetle sahadan ayrılması gerekecek.

5 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

