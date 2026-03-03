CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Otomobil 2026 Formula 1 heyecanı Avustralya'da başlıyor!

2026 Formula 1 heyecanı Avustralya'da başlıyor!

Formula 1 heyecanı 8 Mart Pazar günü gerçekleşecek Avustralya GP büyük yarış ile kaldığı yerden devam edecek. İşte detaylar...

Otomobil Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 10:58
2026 Formula 1 heyecanı Avustralya'da başlıyor!

Formula 1 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Toplam 24 yarışın yer alacağı 2026 Formula 1 sezonu Avustralya Grand Prix'i ile başlıyor. 6 Mart Cuma 04.30'da antrenman turlarıyla başlayacak yeni sezonun ilk yarışı olan Avustralya GP, 7 Mart Cumartesi 08.00'de sıralama turları ve 8 Mart Pazar 07.00'de büyük yarışla devam edecek. Dünyanın en prestijli yarış organizasyonu, beIN SPORTS ekranlarında yer alacak.

Avustralya Grand Prix programı şöyle:

6 MART CUMA

04:30 - 05:30 | 1. Antrenman Turları

08:00 - 09:00 | 2. Antrenman Turları

7 MART CUMARTESİ

04:30 - 05:30 | 3. Antrenman Turları

08:00 - 09:00 | Sıralama Turları

8 MART PAZAR

07:00 | Formula 1 Avustralya Grand Prix

F.Bahçe'de o yıldız hedefte!
Noa Lang'ın geleceği Barış Alper'e bağlı!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İran çıkışı: ABD siyonizmin tahrikiyle saldırmıştır!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buruk Juventus'un yıldızıyla telefonda görüştü!
Buruk yıldızların yokluğunda kararını verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatipoğlu'na F.Bahçe sorusu! Hatipoğlu'na F.Bahçe sorusu! 11:53
Leeds United-Sunderland maçı detayları! Leeds United-Sunderland maçı detayları! 11:27
F.Bahçe'de Tedesco zirvesi! F.Bahçe'de Tedesco zirvesi! 11:16
A Milli Kadın Hentbol'un rakibi Çekya! A Milli Kadın Hentbol'un rakibi Çekya! 11:12
Everton-Burnley maçı detayları! Everton-Burnley maçı detayları! 11:11
Türkiye Kupası | Fethiyespor-Fatih Karagümrük Türkiye Kupası | Fethiyespor-Fatih Karagümrük 10:47
Daha Eski
Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep! Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep! 10:40
Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor! Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor! 10:29
İngiliz muhabirden G.Saray itirafı! İngiliz muhabirden G.Saray itirafı! 10:18
Dorukhan Toköz’ün cezası bitti! Dorukhan Toköz’ün cezası bitti! 10:17
Milli yıldızımız geceye damga vurdu Milli yıldızımız geceye damga vurdu 09:53
Beşiktaş'ın rakibi Çaykur Rizespor! Beşiktaş'ın rakibi Çaykur Rizespor! 09:42