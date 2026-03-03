Wolverhampton-Liverpool MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolverhampton-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Molineux Stadium'daki kritik mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi ekip, ligin en az gol atan takımı olmasına rağmen son haftalardaki dirençli oyunuyla dikkat çekiyor; özellikle iç sahada dev rakiplerine çıkardığı zorluklarla bilinen Wolverhampton, savunma disiplininden taviz vermeden kontrataklarla sonuca gitmeye çalışacak. Konuk ekip Liverpool cephesinde ise işler bir hayli yolunda; ligde üç maçlık bir galibiyet serisi yakalayan konuk takım, deplasmandaki bu randevuyu da kayıpsız geçerek Şampiyonlar Ligi hedefine bir adım daha yaklaşmak niyetinde. İşte Ada'daki bu önemli randevuya dair tüm detaylar...

Wolverhampton-Liverpool MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki Wolverhampton-Liverpool mücadelesi, 3 Mart 2026 Salı günü, Türkiye Saati ile 23.15'te başlayacak.

Wolverhampton-Liverpool MAÇI HANGİ KANALDA?

Tecrübeli hakem Thomas Bramall'ın yöneteceği kritik mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Wolverhampton-Liverpool MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Sa; Mosquera, S Bueno, T Gomes; Tchatchoua, A Gomes, J Gomes, H Bueno; Bellegarde, Mane; Armstrong

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Gakpo, Szoboszlai, Salah; Ekitike

ASpor CANLI YAYIN