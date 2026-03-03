CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton-Liverpool MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolverhampton-Liverpool MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 29. hafta, Ada futbolunun en zorlu deplasmanlarından biri olan Molineux’da kritik bir geceye sahne oluyor. 13 puanla ligin dibine demir atan ancak geçtiğimiz hafta Aston Villa’yı devirerek moral bulan Wolverhampton, 48 puanla 5. sırada yer alan Liverpool’u ağırlıyor. Ev sahibi ekip, bu sezonun en büyük sürprizlerinden birine imza atarak lige tutunma ateşini yakmak isterken; konuk ekip, üst üste aldığı galibiyetlerle yakaladığı ivmeyi bozmadan ilk 4 içerisindeki yerini sağlama almayı hedefliyor. İki ekibin sadece dört gün sonra FA Cup’ta tekrar karşılaşacak olması, bu 90 dakikayı bir 'ilk raunt' niteliğine büründürüyor. Peki Wolverhampton-Liverpool maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 13:20
Wolverhampton-Liverpool MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolverhampton-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Molineux Stadium'daki kritik mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi ekip, ligin en az gol atan takımı olmasına rağmen son haftalardaki dirençli oyunuyla dikkat çekiyor; özellikle iç sahada dev rakiplerine çıkardığı zorluklarla bilinen Wolverhampton, savunma disiplininden taviz vermeden kontrataklarla sonuca gitmeye çalışacak. Konuk ekip Liverpool cephesinde ise işler bir hayli yolunda; ligde üç maçlık bir galibiyet serisi yakalayan konuk takım, deplasmandaki bu randevuyu da kayıpsız geçerek Şampiyonlar Ligi hedefine bir adım daha yaklaşmak niyetinde. İşte Ada'daki bu önemli randevuya dair tüm detaylar...

Wolverhampton-Liverpool MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki Wolverhampton-Liverpool mücadelesi, 3 Mart 2026 Salı günü, Türkiye Saati ile 23.15'te başlayacak.

Wolverhampton-Liverpool MAÇI HANGİ KANALDA?

Tecrübeli hakem Thomas Bramall'ın yöneteceği kritik mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Wolverhampton-Liverpool MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Sa; Mosquera, S Bueno, T Gomes; Tchatchoua, A Gomes, J Gomes, H Bueno; Bellegarde, Mane; Armstrong

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Gakpo, Szoboszlai, Salah; Ekitike

ASpor CANLI YAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Noa Lang'ın geleceği Barış Alper'e bağlı!
Fethiyespor-F. Karagümrük | CANLI İZLE
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD-İsrail-İran savaşında dördüncü gün | Trump'tan mühimmat açıklaması: "Sınırsız bir tedarike sahibiz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de o yıldız hedefte!
Buruk Juventus'un yıldızıyla telefonda görüştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serdal Adalı'dan 123. yıl mesajı! Serdal Adalı'dan 123. yıl mesajı! 12:26
Beşiktaş Kulübü 123 yaşında! Beşiktaş Kulübü 123 yaşında! 12:10
Fethiyespor-F. Karagümrük | CANLI İZLE Fethiyespor-F. Karagümrük | CANLI İZLE 12:07
Bournemouth-Brentford maçı ne zaman? Bournemouth-Brentford maçı ne zaman? 11:57
Hatipoğlu'na F.Bahçe sorusu! Hatipoğlu'na F.Bahçe sorusu! 11:53
Leeds United-Sunderland maçı detayları! Leeds United-Sunderland maçı detayları! 11:27
Daha Eski
F.Bahçe'de Tedesco zirvesi! F.Bahçe'de Tedesco zirvesi! 11:16
A Milli Kadın Hentbol'un rakibi Çekya! A Milli Kadın Hentbol'un rakibi Çekya! 11:12
Everton-Burnley maçı detayları! Everton-Burnley maçı detayları! 11:11
Türkiye Kupası | Fethiyespor-Fatih Karagümrük Türkiye Kupası | Fethiyespor-Fatih Karagümrük 10:47
Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep! Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep! 10:40
Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor! Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor! 10:29