Torino-Juventus derbisinde ortalık karıştı! Bir taraftar ağır yaralı

İtalya Serie A'da sezonun son derbisinde Torino ile Juventus'un karşı karşıya geldiği mücadele öncesinde iki takım taraftarlarının arasında yaşanan olaylar futbol dünyasını sarstı. Çıkan olaylarda bir taraftarın ağır yaralandığı bilgisi var.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 22:30 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 23:03
İtalya Serie A'da 2025-2026 sezonunun son haftasında oynanması planlanan Torino ile Juventus karşılaşması öncesinde ciddi olaylar yaşandı.

Torino Stadyumu çevresindeki San Gabriele Meydanı'nda iki takım taraftarları arasında çıkan çatışmaya polis müdahale etti ancak olaylar tamamen kontrol altına alınamadı. İtalya polisi 8 Juventus taraftarını gözaltına aldı.

Yaşanan gerilimin ardından iki takım kaptanları taraftarları sakinleştirmek için sahaya çıkarken, Juventus oyuncuları da tribünlerle görüşerek gerginliğin düşmesi için çağrıda bulundu.

TSİ 21.45'te başlaması planlanan karşılaşma ise çıkan olaylar nedeniyle gecikmeli başladı. Her iki takımın futbolcuları soyunma odasında hakemden gelen kararın ardından sahaya çıktılar.

