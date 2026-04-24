Napoli-Cremonese CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya'da şampiyonluk düğümü çözülürken Napoli, taraftarı önünde yeniden bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Ligin en etkili hücum hatlarından birine sahip olan ev sahibi, kalede Milinkovic-Savic, orta sahada De Bruyne ve hücumda Hojlund gibi yıldızlarıyla maçın mutlak favorisi. Teknik direktörün, savunma güvenliğini elden bırakmadan maçı erken koparmayı hedeflediği bu randevuda, Napoli'nin evindeki 2.00 gol ortalaması en büyük kozu olacak. Konuk ekip Cremonese ise Marco Giampaolo yönetiminde "ölüm kalım" maçlarına çıkıyor. 28 puanla ateş hattının kıyısında yer alan Lombardiya ekibi, özellikle deplasmanlardaki zayıf grafiğini bu zorlu atmosferde kırmak zorunda. İşte Napoli-Cremonese maçının detayları!

Napoli-Cremonese MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 34. haftasındaki dev Napoli-Cremonese randevusu 24 Nisan Cuma günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

Napoli-Cremonese MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli-Cremonese maçı, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Napoli-Cremonese MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Mussolini, Bondo, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria