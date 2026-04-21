Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun damga vurduğu maçta geri döndü!

İtalya Süper Kupası'nın yarı final ikinci maçında Inter, sahasında Como'yla karşılaştı. Inter, 3-2'lik skorla maçı kazandı. 0-0 biten ilk maçın ardından rakibine toplam skorda üstünlük sağlayan Inter, adını finale yazdıran ekip olmayı başardı.

Kritik maçta milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu geceye damgasını vurdu. Tecrübeli orta saha 2 gol ve 1 asistle Inter'ı finale taşıyan isimlerden biri oldu.

İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN MAÇI ÇEVİRDİĞİ ANLAR

Hakan Çalhanoğlu, uzaktan vurduğu şutla Como'nun kalecisi Butez'i avladı.

👀 Hakan Çalhanoğlu yine gelişine, yine uzak mesafeden harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi! pic.twitter.com/OZyaP2s96L — TRT Spor (@trtspor) April 21, 2026

Milli yıldızımız bu sefer kafa golüyle sahne aldı.

Hakan Çalhanoğlu bu kez kafayla bir kez daha sahnede! Inter'i geri döndürdü! pic.twitter.com/UaF9l7CDCs — TRT Spor (@trtspor) April 21, 2026

Çalhanoğlu, maçta 2 golün ardından 1 asist katkısı da vererek Inter'ı 3-2'lik skora taşıdı.