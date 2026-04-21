CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun damga vurduğu maçta geri döndü!

Inter, İtalya Süper Kupası yarı finalinde Como ile karşı karşıya geldi. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, attığı iki gol ve yaptığı asistle galibiyete damga vurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 01:03 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 01:17
İtalya Süper Kupası'nın yarı final ikinci maçında Inter, sahasında Como'yla karşılaştı. Inter, 3-2'lik skorla maçı kazandı. 0-0 biten ilk maçın ardından rakibine toplam skorda üstünlük sağlayan Inter, adını finale yazdıran ekip olmayı başardı.

Kritik maçta milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu geceye damgasını vurdu. Tecrübeli orta saha 2 gol ve 1 asistle Inter'ı finale taşıyan isimlerden biri oldu.

İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN MAÇI ÇEVİRDİĞİ ANLAR

Hakan Çalhanoğlu, uzaktan vurduğu şutla Como'nun kalecisi Butez'i avladı.

Milli yıldızımız bu sefer kafa golüyle sahne aldı.

Çalhanoğlu, maçta 2 golün ardından 1 asist katkısı da vererek Inter'ı 3-2'lik skora taşıdı.

Ertan Torunoğulları: Eğer G.Saray kabul ederse derbide...
Fenerbahçe çeyrek finalde elendi!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Ankara’da CH-47 ağır nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konyaspor-Fenerbahçe maçında penaltı kararı!
F.Bahçe'de iki oyuncu maç sonu tartıştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter Hakan'la geri döndü! Inter Hakan'la geri döndü! 01:03
Ertan Torunoğulları: Eğer G.Saray kabul ederse derbide... Ertan Torunoğulları: Eğer G.Saray kabul ederse derbide... 00:59
Ferdi attı Brighton galibiyete uzandı! Ferdi attı Brighton galibiyete uzandı! 00:34
İlhan Palut: F.Bahçe gibi bir rakibi... İlhan Palut: F.Bahçe gibi bir rakibi... 00:19
Tedesco'dan flaş Asensio açıklaması! Tedesco'dan flaş Asensio açıklaması! 00:05
F.Bahçe'de iki oyuncu maç sonu tartıştı! F.Bahçe'de iki oyuncu maç sonu tartıştı! 23:54
Daha Eski
Konyaspor-Fenerbahçe maçında penaltı kararı! Konyaspor-Fenerbahçe maçında penaltı kararı! 23:16
Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik! Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik! 21:52
Rıza Kayaalp tarihe geçti! Rıza Kayaalp tarihe geçti! 21:25
Potanın Perileri'nin Dünya Kupası’nda rakipleri belli oldu! Potanın Perileri'nin Dünya Kupası’nda rakipleri belli oldu! 21:15
İlhan Palut'tan maç öncesi açıklamalar! İlhan Palut'tan maç öncesi açıklamalar! 20:37
İşte 30. haftanın VAR kayıtları İşte 30. haftanın VAR kayıtları 20:31