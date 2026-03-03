Fethiye'de kazanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük!

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda lig aşaması heyecanı A Grubu'nda Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesi ile devam etti. Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan taraf 2-0'lık skorla konuk ekip oldu. İstanbul temsilcisinin gollerini 40. dakikada Barış Kalaycı ve 47. dakikada Abdul Kader Moussa Kone kaydetti.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük bu sonuç ile birlikte 5 puana çıktı, Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ