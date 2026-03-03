Ziraat Türkiye Kupası'nda lig aşaması heyecanı sürüyor. Turkuvaz Medya'nın ekranlara taşıdığı dev turnuvanın A Grubu'nda İstanbulspor, sahasında Boluspor'u ağırlıyor. Nefes kesen karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
İSTANBULSPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İstanbulspor-Boluspor maçı 3 Mart Salı günü saat 15.30'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
İSTANBULSPOR-BOLUSPOR MAÇI İLK 11'LER
İstanbulspor: Mücahit Serbest, Demir Mermerci, Fahri Kerem Ay, Sambissa, Muhlis Dağaşan, Musab Ayberk Çolak, Berat Bozkuş, Vefa Temel, Cham, Ertuğrul Sandıkcı, Aroujo
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Mert Çetin, Abdulsamet Kırım, Gökhan Akkan, Abdurrahman Üresin, Burak Topçu, Temel Çakmak, Can Arda Yılmaz, Harun Alpsoy, Alptekin Çaylı, Berke Yılmaz
İSTANBULSPOR-BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE