İstanbulspor-Boluspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında İstanbulspor ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 03 Mart 2026, Salı 15:21

Ziraat Türkiye Kupası'nda lig aşaması heyecanı sürüyor. Turkuvaz Medya'nın ekranlara taşıdığı dev turnuvanın A Grubu'nda İstanbulspor, sahasında Boluspor'u ağırlıyor. Nefes kesen karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSTANBULSPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor-Boluspor maçı 3 Mart Salı günü saat 15.30'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İSTANBULSPOR-BOLUSPOR MAÇI İLK 11'LER

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Demir Mermerci, Fahri Kerem Ay, Sambissa, Muhlis Dağaşan, Musab Ayberk Çolak, Berat Bozkuş, Vefa Temel, Cham, Ertuğrul Sandıkcı, Aroujo

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Mert Çetin, Abdulsamet Kırım, Gökhan Akkan, Abdurrahman Üresin, Burak Topçu, Temel Çakmak, Can Arda Yılmaz, Harun Alpsoy, Alptekin Çaylı, Berke Yılmaz

