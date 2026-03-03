Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda lig aşaması heyecanı hız kesmeden devam ediyor. A Grubu'nda 1 puan ile 6. sırada yer alan Fethiyespor, sahasında 2 puan ile 5. sırada bulunan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

FETHİYESPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesi 3 Mart Salı günü saat 13.00'de başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FETHİYESPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ

Fethiyespor: Arda, Seyit, Ulaş, Oğuz, Mert, Cihan, Berat, Muhammet, Serdarcan, Kerem, Ahmet Mert.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan, Burhan, Çağtay, Fatih, Anıl, Onogo, Johnson, Traore, Barış, Kone, Tiago.

FETHİYESPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE