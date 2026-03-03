Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor. RAMS Başakşehir ile Trabzonspor, kupada kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Üst tura yükselmek isteyen iki güçlü ekip, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Giriş: 03 Mart 2026, Salı 14:01

RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı canlı izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmiyor. RAMS Başakşehir ile Trabzonspor, kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Kupada avantaj sağlamak isteyen iki takım da sahaya üç puan hedefiyle çıkacak. Karşılaşma A Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi son gelişmeler, muhtemel 11'ler ve canlı skor bilgileri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. RAMS Başakşehir - Trabzonspor maçına dair tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı bugün saat 20:30'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NASIL İZLENİR?

RAMS Başakşehir-Trabzonspor mücadelesini A Spor ekranlarında canlı izleyebilirsiniz.

A SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUHTEMEL 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Opoku, Ba, Ömer Ali, Yusuf Sarı, Kemen, Umut, Operi, Selke, Fayzullayev, Shomurodov.

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Lovik, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Mustafa, Onuachu.

ASpor CANLI YAYIN

EN SON HABERLER

Fethiye'de kazanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük!
Galatasaray'ın Corendon Alanyaspor maçı kafilesi açıklandı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı!
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı için Alanya'ya geldi
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor mesaisi başladı