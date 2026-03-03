RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı canlı izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmiyor. RAMS Başakşehir ile Trabzonspor, kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Kupada avantaj sağlamak isteyen iki takım da sahaya üç puan hedefiyle çıkacak. Karşılaşma A Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi son gelişmeler, muhtemel 11'ler ve canlı skor bilgileri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. RAMS Başakşehir - Trabzonspor maçına dair tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı bugün saat 20:30'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NASIL İZLENİR?

RAMS Başakşehir-Trabzonspor mücadelesini A Spor ekranlarında canlı izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Opoku, Ba, Ömer Ali, Yusuf Sarı, Kemen, Umut, Operi, Selke, Fayzullayev, Shomurodov.



Trabzonspor: Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Lovik, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Mustafa, Onuachu.