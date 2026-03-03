CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Zecorner Kayserispor yenilmezlik serisi yakaladı!

Zecorner Kayserispor yenilmezlik serisi yakaladı!

Zecorner Kayserispor'da moral yükselişi sürüyor. Takım son 3 maçta mağlubiyet almayarak 5 puan kazandı ve Trabzonspor maçına moralli hazırlanıyor. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 10:29
Zecorner Kayserispor yenilmezlik serisi yakaladı!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde oynadığı son 3 maçta mağlup olmadı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, son haftalarda ortaya koyduğu performansla toparlanma sinyalleri verdi. Sarı kırmızılı ekip, ligde oynadığı son üç karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Deplasmanda Göztepe ve Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Kayserispor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, son üç maçta hanesine 5 puan yazdırdı.

Kayserispor, ligin 25. haftasında sahasında Karadeniz ekibi Trabzonspor ile mücadele edecek.

DİĞER
