Torino-Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 15. hafta mücadelesi, Torino ile Cremonese arasında oynanacak önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Ligde uzun süredir aradığı çıkışı bir türlü yakalayamayan Torino, Marco Baroni yönetiminde yaşadığı puan kayıplarına bu maçla birlikte son vermek istiyor. Konuk ekip Cremonese cephesinde ise tablo daha olumlu. Davide Nicola'nın gelişiyle birlikte toparlanma sinyalleri veren kırmızı-gri ekip, son iki maçta aldığı galibiyetlerle moral depoladı. Peki, Torino-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TORINO-CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 15. haftasında oynanacak Torino-Cremonese maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

TORINO-CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Torino-Cremonese maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.