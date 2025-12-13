CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Parma-Lazio MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Parma-Lazio MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Parma ile Lazio karşı karşıya gelecek. Carlos Cuesta yönetiminde performanısını yukarıya doğru çıkartan Parma, son 5 haftada aldığı 9 puanla 16. sıraya yükseldi. Zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara çıkmanın hesabını yapan Maurizio Sarri ve öğrencileri ise 19 puanla 10. sırada yer alıyor. Peki, Parma-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 09:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Parma-Lazio MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Parma-Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 15. hafta heyecanı, Parma ile Lazio arasında oynanacak dikkat çekici bir karşılaşmayla devam ediyor. Son haftalarda yükselen bir grafik sergileyen Parma, Teknik Direktör Carlos Cuesta yönetiminde çıkışa geçti. Sarı-mavili ekip, geride kalan son 5 maçta topladığı 9 puanla ligde 16. basamağa tırmanarak alt sıralardan uzaklaşma yolunda önemli bir adım attı. Konuk ekip Lazio cephesinde ise hedef daha yukarısı. Maurizio Sarri'nin öğrencileri, topladıkları 19 puanla 10. sırada yer alıyor ve üst basamaklara yaklaşmak için bu zorlu deplasmanı kayıpsız geçmek istiyor. Peki, Parma-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARMA-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 15. haftasında oynanacak Parma-Lazio maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

PARMA-LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Ennio Tardini'de oynanacak Parma-Lazio maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den Jadon Sancho harekatı!
F.Bahçe'den o futbolcu Kocaeli yolunda!
DİĞER
Manchester United’ın yıldızı Süper Lig devine önerildi! Transfer pazarlığı sürüyor
Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan tutuklandı | Kaçı rotası deşifre oldu
Chelsea'nin kalecisi Beşiktaş'a!
F.Bahçe'nin yıldızı Brezilya'ya mı dönüyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atalanta-Cagliari maçı detayları Atalanta-Cagliari maçı detayları 10:00
Sivasspor-Yeni Çorumspor maçı bilgileri! Sivasspor-Yeni Çorumspor maçı bilgileri! 09:54
F.Bahçe'den o futbolcu Kocaeli yolunda! F.Bahçe'den o futbolcu Kocaeli yolunda! 09:47
Parma-Lazio maçı detayları Parma-Lazio maçı detayları 09:39
Torino-Cremonese maçı ne zaman? Torino-Cremonese maçı ne zaman? 09:28
Serik Belediyespor-Manisa FK maçı bilgileri! Serik Belediyespor-Manisa FK maçı bilgileri! 09:17
Daha Eski
Cimbom'dan kritik randevu: Canlı yayın bilgileri! Cimbom'dan kritik randevu: Canlı yayın bilgileri! 08:55
SMS Grup Sarıyer Spor-İstanbulspor maçı bilgileri! SMS Grup Sarıyer Spor-İstanbulspor maçı bilgileri! 08:48
Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı bilgileri! Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı bilgileri! 08:16
F.Bahçe'den Monaco'da muhteşem geri dönüş! F.Bahçe'den Monaco'da muhteşem geri dönüş! 01:04
Liverpool'da Salah gelişmesi! Liverpool'da Salah gelişmesi! 01:03
G.Saray'ın Antalyaspor maçı kadrosunda 5 eksik! G.Saray'ın Antalyaspor maçı kadrosunda 5 eksik! 01:03