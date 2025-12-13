Atalanta-Cagliari MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 15. hafta heyecanı, Atalanta ile Cagliari arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Son haftalarda ortaya koyduğu etkili futbolla dikkatleri üzerine çeken Atalanta, Teknik Direktör Raffaele Palladino yönetiminde çıkışını sürdürmek istiyor. Konuk ekip Cagliari ise zorlu deplasmana moralli geliyor. Üst üste ikinci galibiyetini almak isteyen kırmızı-mavililer, 14 puanla 14. sırada yer alıyor ve istikrar yakalayarak orta sıralardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Atalanta-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATALANTA-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 15. haftasında oynanacak Atalanta-Cagliari maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

ATALANTA-CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

New Balance Arena'da oynanacak Atalanta-Cagliari maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.