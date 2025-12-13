CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Atalanta-Cagliari MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Cagliari MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Atalanta ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Raffaele Palladino yönetiminde son haftalarda başarılı bir performans gösteren Atalanta, kritik maçı kazanarak üst sıralara yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor. Zorlu deplasmanda üst üste 2. galibiyetini almayı hedefleyen Cagliari ise 14 puanla 14. sırada yer alıyor. Öte yandan futbolseverler, "Atalanta-Cagliari maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Atalanta-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 10:00
Atalanta-Cagliari MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 15. hafta heyecanı, Atalanta ile Cagliari arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Son haftalarda ortaya koyduğu etkili futbolla dikkatleri üzerine çeken Atalanta, Teknik Direktör Raffaele Palladino yönetiminde çıkışını sürdürmek istiyor. Konuk ekip Cagliari ise zorlu deplasmana moralli geliyor. Üst üste ikinci galibiyetini almak isteyen kırmızı-mavililer, 14 puanla 14. sırada yer alıyor ve istikrar yakalayarak orta sıralardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Atalanta-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATALANTA-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 15. haftasında oynanacak Atalanta-Cagliari maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

ATALANTA-CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

New Balance Arena'da oynanacak Atalanta-Cagliari maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

