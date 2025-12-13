CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Canlı yayında açıklandı! FIFA Dünya Kupası'nda VAR'a yeni yetkiler geliyor

FIFA 2026 Dünya Kupası için şimdiden nefesler tutuldu. A Milli Takımımızın play-off müsabakaları büyük bir sabırsızlıkla beklenirken dev turnuva öncesi flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu organizasyonda VAR'a yeni yetkiler verilebileceği A Spor ekranlarında canlı yayında aktarıldı. İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 11:15 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 11:23
FIFA 2026 Dünya Kupası için şimdiden nefesler tutuldu. A Milli Takımımızın play-off müsabakaları büyük bir sabırsızlıkla beklenirken dev turnuva öncesi flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu organizasyonda VAR'a yeni yetkiler verilebileceği A Spor ekranlarında canlı yayında aktarıldı.

İŞTE O KURALLAR:

Ertuğrul Doğan açıkladı! "4 futbolcumuz ve transfer..."
