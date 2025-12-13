Canlı yayında açıklandı! FIFA Dünya Kupası'nda VAR'a yeni yetkiler geliyor

FIFA 2026 Dünya Kupası için şimdiden nefesler tutuldu. A Milli Takımımızın play-off müsabakaları büyük bir sabırsızlıkla beklenirken dev turnuva öncesi flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu organizasyonda VAR'a yeni yetkiler verilebileceği A Spor ekranlarında canlı yayında aktarıldı.
İŞTE O KURALLAR:
💥 DÜNYA KUPASI'NDA VAR'A YENİ YETKİLER GELİYOR! 🎙️ @HuseyinOzkok: IFAB, yanlış ikinci sarı kart ve yanlış kornere VAR'ın müdahale etmesi için yönetim kurulunda ocak ayında bir görüşme yapacak. Daha sonra da mart ayının başında IFAB İcra Kurulu karara bağlayacak. VAR bütün… pic.twitter.com/xMH39ttm3u— A Spor (@aspor) December 13, 2025