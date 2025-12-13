CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
St. Pauli-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

St. Pauli-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında St. Pauli ile Heidenheim karşı karşıya gelecek. Düşme potasında yer alan iki takımın mücadelesi heyecanla beklenirken, 8 puanla 17. sırada yer alan ev sahibi takım hata yapmak istemiyor. Rakibinin bir sıra üzerinde 11 puanı bulunan Heidenheim ise kazanmanın yollarını arayacak. Peki, St. Pauli-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 13:00
St. Pauli-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

St. Pauli-Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 14. hafta programı, ligde kalma mücadelesini yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. St. Pauli ile Heidenheim'ı karşı karşıya getirecek bu mücadele, düşme hattındaki dengeleri doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Ligde 8 puanla 17. sırada bulunan ev sahibi ekip, taraftarı önünde oynayacağı maçta telafisi zor bir hata yapmak istemiyor ve mutlak puan hedefiyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor. 11 puanla biraz daha avantajlı bir konumda bulunan deplasman temsilcisi, bu zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

ST. PAULI-HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında oynanacak St. Pauli-Heidenheim maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

ST. PAULI-HEIDENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Millerntor Stadyumu'nda oynanacak St. Pauli-Heidenheim maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

