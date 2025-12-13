CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Eugen Polanski yönetiminde 16 puanla 11. sırada yer alan ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı üst üste 2. galibiyetini almayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan puanını 15'e yükseltmeyi hedefleyen Paul Simonis ve öğrencileri ise 12 puanla 15. sırada bulunuyor. Peki, Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 13:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 14. hafta heyecanı, Borussia Mönchengladbach ile Wolfsburg arasında oynanacak önemli mücadeleyle devam ediyor. Teknik Direktör Eugen Polanski yönetiminde yoluna devam eden ev sahibi ekip, topladığı 16 puanla ligde 11. sırada yer alıyor. Konuk ekip Wolfsburg cephesinde ise hedef, zorlu deplasmandan kayıp yaşamadan dönmek. Paul Simonis'in çalıştırdığı ekip, ligde 12 puanla 15. basamakta bulunuyor. Peki, Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında oynanacak Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Park'ta oynanacak Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

TOD-REKLAM
Beşiktaş'ın Trabzon kafilesinde 5 futbolcu yok!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye'nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
Ertuğrul Doğan açıkladı! "4 futbolcumuz ve transfer..."
F.Bahçe'nin yıldızı Brezilya'ya mı dönüyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Trabzon kafilesinde 5 futbolcu yok! Beşiktaş'ın Trabzon kafilesinde 5 futbolcu yok! 13:20
St. Pauli-Heidenheim maçı ne zaman? St. Pauli-Heidenheim maçı ne zaman? 13:00
Hoffenheim-Hamburg maçı ne zaman? Hoffenheim-Hamburg maçı ne zaman? 12:48
İşte Antalya-G.Saray maçının VAR'ı! İşte Antalya-G.Saray maçının VAR'ı! 12:18
F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven! F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven! 12:13
Trabzonspor yönetimi oybirliği ile ibra edildi Trabzonspor yönetimi oybirliği ile ibra edildi 11:43
Daha Eski
Ertuğrul Doğan açıkladı! "4 futbolcumuz ve transfer..." Ertuğrul Doğan açıkladı! "4 futbolcumuz ve transfer..." 11:37
Cimbom'dan kritik randevu: Canlı yayın bilgileri! Cimbom'dan kritik randevu: Canlı yayın bilgileri! 11:30
Trabzonspor'un güncel borcu açıklandı! Trabzonspor'un güncel borcu açıklandı! 11:18
Dünya Kupası'nda VAR'a yeni yetkiler geliyor! Dünya Kupası'nda VAR'a yeni yetkiler geliyor! 11:15
Paris FC-Toulouse maçı ne zaman? Paris FC-Toulouse maçı ne zaman? 11:14
G.Saray'a Lookman transferinde dev engel! G.Saray'a Lookman transferinde dev engel! 10:59