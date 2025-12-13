Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 14. hafta heyecanı, Borussia Mönchengladbach ile Wolfsburg arasında oynanacak önemli mücadeleyle devam ediyor. Teknik Direktör Eugen Polanski yönetiminde yoluna devam eden ev sahibi ekip, topladığı 16 puanla ligde 11. sırada yer alıyor. Konuk ekip Wolfsburg cephesinde ise hedef, zorlu deplasmandan kayıp yaşamadan dönmek. Paul Simonis'in çalıştırdığı ekip, ligde 12 puanla 15. basamakta bulunuyor. Peki, Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında oynanacak Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Park'ta oynanacak Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.