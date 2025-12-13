CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 4 futbolcumuz ve transfer...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 4 futbolcumuz ve transfer...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kulübün Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 11:38 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 11:50
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 4 futbolcumuz ve transfer...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kulübün Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TRANSFER TALİPLERİ VAR"

Şu anda 4 futbolcumuza ciddi talipler var. Çok ciddi rakamlar ama şu anda takımın bulunduğu durum itibariyle hocamızla bu konuları konuştuktan sonra karar vereceğiz.

"YAPILACAK PROJELERLE..."

Son 29 yılda kulübümüze yatırım anlamında kayda değer bir katkı sağlayamamışız. Bu süreci ilerletip hızlı bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Yapılacak projelerle Trabzonspor'a yıllık 50 milyon dolar sabit gelir sağlamayı hedefliyoruz.

TOD-REKLAM
SON DAKİKA
