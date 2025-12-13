Metz-PSG CANLI | Metz-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Metz-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 16. hafta heyecanı, Metz ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak dikkat çekici karşılaşmayla devam ediyor. Metz, kağıt üzerinde favori olarak gösterilmese de puan ya da puanlar çıkararak büyük bir sürprize imza atmanın peşinde. PSG cephesinde ise hedef net: yeniden zirveye oturmak. Geçtiğimiz hafta alınan beraberliğin ardından liderliği Lens'e bırakan Paris temsilcisi, Teknik Direktör Luis Enrique yönetiminde bu kez hata yapmak istemiyor. Peki, Metz-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

METZ-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında oynanacak Metz-PSG maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

METZ-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Saint-Symphorien'de oynanacak Metz-PSG maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

METZ-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Metz: Fischer; Colin, Gbamin, Sane, F. Toure; Traore, Deminguet; Sabaly, Hein, Tsitaishvili; Diallo

PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Mayulu, Vitinha, Neves, Kang-in, Ramos, Kvaratskhelia