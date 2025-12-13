Rennes-Brest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Rennes ile Brest, önemli bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Rennes, son 5 maçta elde ettiği 4 galibiyetle formda görünüyor. Brest ise zorlu deplasmanda puan almak için elinden geleni yapacak. İki takımın da hedefleri büyük; galibiyet, üst sıralara tırmanmak için kritik bir fırsat sunuyor. Maçın tarihi, saati ve yayın detayları ise merakla bekleniyor. Peki, Rennes-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RENNES-BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında oynanacak Rennes-Brest maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

RENNES-BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Roazhon Park'ta oynanacak Rennes-Brest maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.