Ziraat Türkiye Kupası
Rennes-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rennes-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Rennes ile Brest karşı karşıya gelecek. Habib Beye yönetiminde son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ev sahibi takım, tekrar galibiyet serisi yakalamanın yollarını arayacak. Zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapan Eric Serge Roy ve öğrencileri ise kritik maçta hata yapmak istemiyor. Peki, Rennes-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 10:26
Rennes-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rennes-Brest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Rennes ile Brest, önemli bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Rennes, son 5 maçta elde ettiği 4 galibiyetle formda görünüyor. Brest ise zorlu deplasmanda puan almak için elinden geleni yapacak. İki takımın da hedefleri büyük; galibiyet, üst sıralara tırmanmak için kritik bir fırsat sunuyor. Maçın tarihi, saati ve yayın detayları ise merakla bekleniyor. Peki, Rennes-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RENNES-BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında oynanacak Rennes-Brest maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

RENNES-BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Roazhon Park'ta oynanacak Rennes-Brest maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

