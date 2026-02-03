CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray Renato Nhaga'nın transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Galatasaray Renato Nhaga'nın transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Portekiz basını, sarı kırmızılı ekibin genç oyuncuyla sözleşme detaylarını duyurdu... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 21:47
Galatasaray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'da bir son dakika gelişmesi daha yaşanıyor.

Galatasaray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Cimbom, ilk olarak Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamıştı.

Galatasaray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

İkinci transferini de kanat bölgesine yapan Aslan, Girona forması giyen Yaser Asprilla'yı renklerine bağladı. G.Saray, Lang'de olduğu gibi Asprilla'yı da sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Galatasaray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Bu imzaların akabinde Galatasaray, 6 Şubat Cuma günü sona erecek olan ara transfer dönemindeki 3. ismi renklerine kattı.

Galatasaray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Listesindeki futbolcularla görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı ekip orta saha transferinde aradığı ismi Portekiz'de buldu.

Galatasaray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, Casa Pia forması giyen Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu Renato Nhaga ile her konuda anlaşma sağladı.

Galatasaray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

PORTEKİZ BASININI DUYURDU

Cimbom'un Nhaga transferi ile ilgili detayları Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola duyurdu.

Galatasaray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Haberde, Galatasaray'ın Portekiz temsilcisi Casa Pia'dan Renato Nhaga'nın transferi konusunda kulübüyle her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Galatasaray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

A Bola'nın haberinde ayrıca, sarı kırmızılı ekibin Nhaga'nın bonservisi için 7 milyon euro ödeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Galatasaray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Casa Pia'nın Nhaga'nın sonraki satışından %10 pay alacağı bilgisi de haberde paylaşıldı.

Galatasaray transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Casa Pia Atlético Clube formasıyla bu sezon 21 maçta görev yapan Renato Nhaga rakip fileleri 2 kez havalandırırken 1 de asist yaptı.

