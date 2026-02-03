CANLI SKOR ANA SAYFA
Dünya futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri olan Fabian Ruiz, ara transfer döneminde gündem olmayı sürdürüyor. Hem kulüp hem de milli takım kariyerinde kazandığı kupalarla yıldızlaşan deneyimli isim; teknik özellikleri, fizik üstünlüğü ve enerjisi ile ön plana çıkıyor. Adı Türk takımlarıyla anıldıktan sonra yıldız futbolcu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler ise "Fabian Ruiz kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, Fabian Ruiz piyasa değeri, istatistikleri ve kariyeri ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 22:13
Dünya futbolunun öne çıkan oyuncularından Fabian Ruiz, ara transfer döneminde yeniden gündemin merkezine yerleşti. Kulüp ve milli takım düzeyinde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren tecrübeli yıldız; oyun zekası, fizik gücü ve bitmeyen enerjisiyle dikkat çekiyor. İsminin Türk kulüpleriyle anılmasının ardından futbolseverler, "Fabian Ruiz kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Fabian Ruiz'in kariyer yolculuğu, güncel piyasa değeri ve öne çıkan istatistiklerine dair merak edilen tüm detaylar…

FABIAN RUIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Fabian Ruiz, 3 Nisan 1996 tarihinde İspanya'nın Los Palacios y Villafranca bölgesinde dünyaya geldi. Kariyerine Fransa'da PSG'de devam eden ve 1,89 metre boyu ile rakip takım oyuncularına zor anlar yaşayan 29 yaşındaki Ruiz, merkez orta saha mevkisinde oynuyor. Genellikle sol ayağını kullanan Ruiz, ön libero ve on numara bölgelerinde de oynuyor.

Fabian Ruiz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ruiz'in piyasa değeri ne kadar?

FABIAN RUIZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine ülkesinde başlayan Fabian Ruiz, 2014'te Real Betis ile başladığı yolculuğuna şöyle devam etti:

2014-2016 Real Betis B
2014-2018 Real Betis
2017 - Elche (Kiralık)
2018-2022 Napoli
2022 - Paris Saint-Germain

FABIAN RUIZ İSTATİSTİKLERİ

İspanya'da, İtalya'da ve Fransa'da önemli karşılaşmalarda kritik başarılara imza atan Fabian Ruiz, oynadığı takımlarda 400'ü aşkın maça çıkarken istatistikleri ise şu şekilde:

-423 maç
-45 gol
-48 asist

İspanya Milli Takım'da ise 41 maçta sahaya çıkan Fabian Ruiz, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 defa gol pası verdi.

FABIAN RUIZ KAZANDIĞI KUPALAR

İspanya Milli Takımı ve PSG ile büyük başarılara imza atan Fabian Ruiz'in kazandığı kupalar şöyle:

1 Avrupa Şampiyonası (İspanya Milli Takımı)
1 UEFA Şampiyonlar Ligi (PSG)
1 UEFA Süper Kupası (PSG)
3 Fransa Ligue 1 (PSG)
1 FIFA Kıtalararası Kupası (PSG)
1 UEFA Uluslar Ligi (İspanya Milli Takımı)
2 Fransa Kupası (PSG)
1 İtalya Kupası (Napoli)
1 U21 Avrupa Şampiyonası (İspanya U21 Milli Takımı)
3 Fransa Süper Kupası (PSG)
1 İspanya La Liga 2 (Real Betis)

FABIAN RUIZ PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Fabian Ruiz piyasa değeri 40 milyon euro. Ruiz, en yüksek piyasa değerine ise 2019 senesinde 60 milyon euro ile Napoli'de ulaştı.

