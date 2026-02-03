Fabian Ruiz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ruiz'in piyasa değeri ne kadar?
Dünya futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri olan Fabian Ruiz, ara transfer döneminde gündem olmayı sürdürüyor. Hem kulüp hem de milli takım kariyerinde kazandığı kupalarla yıldızlaşan deneyimli isim; teknik özellikleri, fizik üstünlüğü ve enerjisi ile ön plana çıkıyor. Adı Türk takımlarıyla anıldıktan sonra yıldız futbolcu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler ise "Fabian Ruiz kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, Fabian Ruiz piyasa değeri, istatistikleri ve kariyeri ile ilgili merak edilenler...
2014-2016 Real Betis B
2014-2018 Real Betis
2017 - Elche (Kiralık)
2018-2022 Napoli
2022 - Paris Saint-Germain
FABIAN RUIZ İSTATİSTİKLERİ
İspanya'da, İtalya'da ve Fransa'da önemli karşılaşmalarda kritik başarılara imza atan Fabian Ruiz, oynadığı takımlarda 400'ü aşkın maça çıkarken istatistikleri ise şu şekilde:
-423 maç
-45 gol
-48 asist
İspanya Milli Takım'da ise 41 maçta sahaya çıkan Fabian Ruiz, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 defa gol pası verdi.
FABIAN RUIZ KAZANDIĞI KUPALAR
İspanya Milli Takımı ve PSG ile büyük başarılara imza atan Fabian Ruiz'in kazandığı kupalar şöyle:
1 Avrupa Şampiyonası (İspanya Milli Takımı)
1 UEFA Şampiyonlar Ligi (PSG)
1 UEFA Süper Kupası (PSG)
3 Fransa Ligue 1 (PSG)
1 FIFA Kıtalararası Kupası (PSG)
1 UEFA Uluslar Ligi (İspanya Milli Takımı)
2 Fransa Kupası (PSG)
1 İtalya Kupası (Napoli)
1 U21 Avrupa Şampiyonası (İspanya U21 Milli Takımı)
3 Fransa Süper Kupası (PSG)
1 İspanya La Liga 2 (Real Betis)
FABIAN RUIZ PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Fabian Ruiz piyasa değeri 40 milyon euro. Ruiz, en yüksek piyasa değerine ise 2019 senesinde 60 milyon euro ile Napoli'de ulaştı.
