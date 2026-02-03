Fabian Ruiz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ruiz'in piyasa değeri ne kadar?

Dünya futbolunun öne çıkan oyuncularından Fabian Ruiz, ara transfer döneminde yeniden gündemin merkezine yerleşti. Kulüp ve milli takım düzeyinde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren tecrübeli yıldız; oyun zekası, fizik gücü ve bitmeyen enerjisiyle dikkat çekiyor. İsminin Türk kulüpleriyle anılmasının ardından futbolseverler, "Fabian Ruiz kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Fabian Ruiz'in kariyer yolculuğu, güncel piyasa değeri ve öne çıkan istatistiklerine dair merak edilen tüm detaylar…