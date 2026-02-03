CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler EuroLeague Anadolu Efes EuroLeague'de 9 maç aradan sonra kazandı!

Anadolu Efes EuroLeague'de 9 maç aradan sonra kazandı!

EuroLeague 26. hafta maçında Anadolu Efes ile Valencia karşı karşıya geldi. Temsilcimiz sahasında rakibini 107-90 mağlup ederek 9 maç aradan sonra galip geldi. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 22:25 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 22:43
Anadolu Efes EuroLeague'de 9 maç aradan sonra kazandı!

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 26. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Valencia Basket'i 107-90 yendi.

İyi girdiği mücadelenin başında Loyd ve Weiler-Babb'in potaya gitmesiyle skor üreten Anadolu Efes, 4. dakikada 10-3 üstünlük kurdu. İlk 5 dakikada hücumda düşük yüzdeyle oynayan Valencia Basket, periyodun ikinci yarısında daha etkili oldu. Rakibine Lee ve Ercan ile karşılık veren lacivert-beyazlılar, farkın kapanmasına izin vermedi. Hücumda etkili performansını sürdüren Anadolu Efes, 8. dakikanın başında farkı çift haneye (25-14) çıkardı. İyi hücumunun yanı sıra rakibine kolay şansı vermeyen ev sahibi ekip, ilk çeyreği 33-14 önde bitirdi.

Müsabakanın ikinci periyodu karşılıklı basketlerle geçti. Rakibine skor şansı verse de hücumda etkili olmaya devam eden Anadolu Efes, 15. dakikayı 20 sayı (49-29) farkla geride bıraktı. Sonrasındaki 2 dakika 43 saniyelik bölümde 12-0'lık seri bulan Valencia Basket, 13. dakikanın sonlarında farkı 8 sayıya (49-41) çekti. Yaklaşık 3 dakika sonra ilk basketini Poirier'in elinden bulan Anadolu Efes, krizden çıktı. Kalan sürede farkı çift hanede tutan lacivert-beyazlılar, devre arasına 57-46 üstün girdi.

Tempolu başlayan ikinci yarıda takımlar hem hücumda hem de savunmada büyük efor sarf etti. Rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Anadolu Efes, 25. dakikayı 18 sayı farkla 73-55 üstün geçti. Maçın 29. dakikasında farkı 21 sayıya (81-60) taşıyan lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 84-64 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, karşılıklı sayılarla devam eden mücadelenin 34. dakikasında Lee'nin 3 sayılık basketiyle 23 sayılık fark buldu: 92-69. Kalan sürede disiplinini kaybetmeyen lacivert-beyazlı takım, mücadeleyi 107-90 kazandı.

Anadolu Efes'te Ercan Osmani, 20 sayı, 7 ribaunt, Loyd 19 sayı, Lee 18 sayı, 6 asist, Jones 15 sayı, 7 ribauntluk performanslarıyla galibiyette başrolü oynadı.

Valencia Basket'te ise kariyer rekoru kıran Reuvers 30 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 9 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, bu sezonki 7. galibiyetini elde etti.

Sezona iyi başlayan ancak son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Valencia Basket ise son 6 maçta 4, toplamda ise 10. kez mağlup oldu.

1'İNCİ PERİYOT: 33- 14

DEVRE: 57-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 84-64

