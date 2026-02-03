CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Serhou Guirassy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Guirassy piyasa değeri

Serhou Guirassy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Guirassy piyasa değeri

Atletik yapısı, fiziksel üstünlüğü ve kariyeri ile dikkatleri üzerine çeken Serhou Guirassy, ara transfer döneminde Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Deneyimli isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler ise "Serhou Guirassy kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Serhou Guirassy piyasa değeri merak ediliyor. İşte, Serhou Guirassy istatistikleri ve kariyeri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 20:53
Serhou Guirassy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Guirassy piyasa değeri

Güçlü fiziği, atletik oyun tarzı ve istikrarlı kariyeriyle öne çıkan Serhou Guirassy, ara transfer döneminde Türk kulüplerinin radarında yer almaya devam ediyor. Tecrübeli isim hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen futbolseverler, "Serhou Guirassy kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ve performans verileri merak konusu. İşte Serhou Guirassy'nin kariyer yolculuğu, istatistikleri ve öne çıkan detayları…

Serhou Guirassy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Guirassy piyasa değeri

SERHOU GUIRASSY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Serhou Guirassy, 12 Mart 1996 tarihinde Fransa'nın Arsles bölgesinde dünyaya geldi. Aslen Gineli olan 29 yaşındaki Guirassy 1,87 metre boyu ile dikkat çekiyor. Fiziksel özelliği ile hücum yollarında etkili bir isim olan Serhou Guirassy santrafor mevkisinde oynuyor.

Serhou Guirassy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Guirassy piyasa değeri

SERHOU GUIRASSY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2013 senesinde Laval'da başlayan Serhou Guirassy'nin oynadığı takımlar şunlar:

Serhou Guirassy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Guirassy piyasa değeri

2013-2015 Laval
2015-2016 Lille
2016 Auxerre (Kiralık)
2016-2019 Köln
2016-2017 Köln II
2019 Amiens (Kiralık)
2019-2020 Amiens
2020-2023 Rennes
2022-2023 VfB Stuttgart (Kiralık)
2023-2024 VfB Stuttgart
2024- Borussia Dortmund

Serhou Guirassy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Guirassy piyasa değeri

SERHOU GUIRASSY İSTATİSTİKLERİ

Fransa ve Almanya'da önemli takımlarda kritik başarılara imza atan Serhou Guirassy'nin istatistikleri şu şekilde:

Serhou Guirassy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Guirassy piyasa değeri

-390 maç
-177 gol
-30 asist

Serhou Guirassy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Guirassy piyasa değeri

Gine Milli Takımı'nda 26 maçta süre bulan Serhou Guirassy, bu karşılaşmalarda 10 defa fileleri havalandırırken, asist katkısında bulunamadı.

Serhou Guirassy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Guirassy piyasa değeri

SERHOU GUIRASSY PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Serhou Guirassy piyasa değeri 40 milyon euro.

Fatih Tekke: Kupa bizim için önemli
Trabzonspor-Fethiyespor | CANLI İZLE
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan Gazze ve ekonomi gündemiyle Suudi Arabistan'da: Selman ile görüştü
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Kante'den vazgeçmiyor! O tarihte transfer edilecek
Kante transferini Ajax da bekliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih Tekke: Kupa bizim için önemli Fatih Tekke: Kupa bizim için önemli 20:17
Rize'de kazanan çıkmadı! Rize'de kazanan çıkmadı! 19:59
Kasımpaşa 2 transfer birden açıkladı! Kasımpaşa 2 transfer birden açıkladı! 19:03
Kante'den rest! F.Bahçe'ye transferi gerçekleşmeyince... Kante'den rest! F.Bahçe'ye transferi gerçekleşmeyince... 18:49
Felix Correia kimdir, kaç yaşında ve nereli? Felix Correia kimdir, kaç yaşında ve nereli? 18:41
Anadolu Efes-Valencia | CANLI Anadolu Efes-Valencia | CANLI 18:14
Daha Eski
Trabzonspor-Fethiyespor | CANLI İZLE Trabzonspor-Fethiyespor | CANLI İZLE 17:52
Samsunspor kupada 3'te 3 yaptı! Samsunspor kupada 3'te 3 yaptı! 17:28
Trabzonspor'dan Zubkov açıklaması! Trabzonspor'dan Zubkov açıklaması! 16:23
Beşiktaş GAİN-Türk Telekom maçı (Avrupa Kupası) Beşiktaş GAİN-Türk Telekom maçı (Avrupa Kupası) 16:08
F.Bahçe Kante'den vazgeçmiyor! O tarihte transfer edilecek F.Bahçe Kante'den vazgeçmiyor! O tarihte transfer edilecek 15:58
Trabzonspor-Fethiyespor maçı canlı yayın bilgileri Trabzonspor-Fethiyespor maçı canlı yayın bilgileri 15:37