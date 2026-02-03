Serhou Guirassy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Guirassy piyasa değeri
Atletik yapısı, fiziksel üstünlüğü ve kariyeri ile dikkatleri üzerine çeken Serhou Guirassy, ara transfer döneminde Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Deneyimli isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler ise "Serhou Guirassy kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Serhou Guirassy piyasa değeri merak ediliyor. İşte, Serhou Guirassy istatistikleri ve kariyeri...
2013-2015 Laval
2015-2016 Lille
2016 Auxerre (Kiralık)
2016-2019 Köln
2016-2017 Köln II
2019 Amiens (Kiralık)
2019-2020 Amiens
2020-2023 Rennes
2022-2023 VfB Stuttgart (Kiralık)
2023-2024 VfB Stuttgart
2024- Borussia Dortmund
SERHOU GUIRASSY İSTATİSTİKLERİ
Fransa ve Almanya'da önemli takımlarda kritik başarılara imza atan Serhou Guirassy'nin istatistikleri şu şekilde:
-390 maç
-177 gol
-30 asist
Gine Milli Takımı'nda 26 maçta süre bulan Serhou Guirassy, bu karşılaşmalarda 10 defa fileleri havalandırırken, asist katkısında bulunamadı.
SERHOU GUIRASSY PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Serhou Guirassy piyasa değeri 40 milyon euro.
