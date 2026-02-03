Serhou Guirassy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Guirassy piyasa değeri

Güçlü fiziği, atletik oyun tarzı ve istikrarlı kariyeriyle öne çıkan Serhou Guirassy, ara transfer döneminde Türk kulüplerinin radarında yer almaya devam ediyor. Tecrübeli isim hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen futbolseverler, "Serhou Guirassy kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ve performans verileri merak konusu. İşte Serhou Guirassy'nin kariyer yolculuğu, istatistikleri ve öne çıkan detayları…